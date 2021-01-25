"Ведьмак" пополнился темнокожей актрисой

Джоди Тернер-Смит снималась в клипах Зайна Малика и Канье Уэста. В сериале 2019-го Queen&Slim сыграла злодейку с прозвищем Королева. Фото: Instagram.

Британская модель с ямайскими корнями Джоди Тернер-Смит получила главную роль в приквеле сериала "Ведьмак". Называется Blood Origin ("Ведьмак: Происхождение крови").

Новый мини-сериал получит 6 серий и расскажет о событиях, которые происходили за 1200 лет до появления главного героя основного шоу. Сериал расскажет об эпохе Сочетание сфер - магического катаклизма, благодаря которому в мире с людьми оказались заперты чудовища. Далее появились колдуны - охотники на монстров.

Шоураннером выступит Деклан де Барра, задействован и в оригинальном шоу. Его консультирует автор оригинального цикла романов - польский писатель Анджей Сапковский.

Недавно Джоди Тернер-Смит стала известна тем, что сыграет королеву Англии Анну Болейн. Трехсерийная драма выйдет на Channel 5. Это привело к бурной реакции в соцсетях, потому актриса темнокожая, в то время как Анну Болейн на портретах изображали белой.

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Первый сезон сериала "Ведьмак" от Netflix вышел в декабре 2019 года. В первый месяц после выхода шоу посмотрело более 76 миллионов зрителей. Также стали известны детали 2-го сезона сериала. Его съемки в Великобритании уже несколько раз останавливали, релиз могут перенести. Ранее предполагалось, что второй сезон выйдет в конце лета. Но скорее всего премьеру перенесут на осень.