"Ведьмак": экранизацию культового фэнтези продлят

Сериал "Ведьмак" продлят на второй сезон. Фото с открытых источников.

Телекомпания Netflix еще не выпустила телевизионную адаптацию "Ведьмака", а создатели уже могут праздновать успех сериала. В сети начали появляться слухи о вероятном продолжении шоу о Геральте.

Поклонники книг и игр обеспечат достойную фанбазу экранизации "Ведьмака" Анджея Сапковского, и место сомнениям всегда. Есть сомнения, что Генри Кавиллу - актеру, который будет играть роль Геральта - не удастся передать характер главного героя. В частности, фанов тревожат сомнения относительно сценария шоу и других персонажей сериала. Но пока рейтинг проекта высокий, передает Wccftech.

По слухам, руководству Netflix настолько понравился результат проделанной работы, зеленый свет еще парочке сезонов могут дать до начала показа и первых рейтингов. Безусловно, эта информация пока не подтверждена.

Работа над шоу сейчас в разгаре: команда лишь ненадолго прекратила работу, чтобы отметить Рождество.

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В сети представили официальный трейлер украинского романтического комедийного мюзикла "Гуцулка Ксеня". Видео опубликовано на канале компании-дистрибьютора в YouTube. Картина выйдет в прокат 7 марта 2019-го.