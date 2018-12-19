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среда, 19 декабря 2018 21:45

В Украине впервые выступят Interpol

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12 июня 2019 в Украине впервые выступит американская группа Interpol. Концерт состоится в киевском в Зеленом театре. Об этом сообщили организаторы события - агентство Pop Corn CA.

Interpol - одна из самых успешных групп американской инди-сцены.

Их стиль критики сравнивают с классиками пост-панка Joy Division, The Chameleons. Тексты группы касаются тем любви и эротики, в чаще всего мрачного, трагического характера.

Три из шести альбомов Interpol были в топ-10 чарта Billboard, четыре - в первой десятке британского чарта.

Interpol создал в 1998 году гитарист Дэниел Кесслер. Все участники первого состава были студентами Нью-Йоркского университета. С басистом Кесслер познакомился на лекции по истории - ему понравились ботинки Карлоса Денглера и он решил, что "у этого парня должен быть вкус в музыке". С барабанщиком Сэмом Фогарино Дэниэл Кесслер работал в магазине винтажной одежды.

Нынешний басист и вокалист Interpol Пол Бэнкс познакомился с ребятами из группы в Париже, до этого выступал как хип-хоп диджей под псевдонимом DJ Fancypants.

"В последнем альбоме Marauder Пол вышел из тени как басист, но еще ярче проявил себя как автор песен. В текстах на предыдущих пластинках группы певец в значительной степени отказался от своего я. Его лирика состояла из отдельных мыслей, описаний персонажей и наблюдений, часто абстрактных . Но после 20 лет жизни в Нью-Йорке англичанин, выросший в Мексике позволил себе в песнях надевать на себя разные роли, - пишет в аннотации американский лейбл Matador Records

Interpol приедут в Украину в рамках своего тура в поддержку шестого студийного альбома Marauder, вышедшего 24 августа этого года.

Билеты на киевский концерт появятся в продаже 21 декабря.

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Важной чертой Interpol является их стиль одежды. Музыканты одеваются в черное, подчеркнуто элегантно, в костюмы и галстуки. Они утверждают, что стиль - это важная часть их жизни и все они одевались так еще к музыкальной карьере.

Автор: www.facebook.com
  Interpol
Interpol

В марте этого года украинская группа DETACH использовал один из постеров американской группы для афиш своего концерта в Киеве. С помощью фотошопа заменили портреты музыкантов Interpol на свои. Отшучивались, что хотели выглядеть элегантно, но денег на дорогие наряды для всего квинтета не хватило.

Автор: www.facebook.com
  Detach
Detach
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