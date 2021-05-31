В Украине проведут фестиваль Comic Con: чем удивят

Автор: facebook.com Фестиваль Comic Con Ukraine 2021 проведут в столице 4-5 сентября

Украинский фестиваль популярной культуры Comic Con Ukraine состоится в третий раз. Будет длиться 4-5 сентября в Киеве на Арт-заводе Платформа.

"В прошлом году по известным причинам мы отложили фестиваль. В этом году они до сих пор влияют на события в мире, но верим и знаем, что наш с вами праздник возможен", - говорится в сообщении на Facebook-странице мероприятия.

Посетителей ждут cosplay- и cover dance-шоу на главной сцене, встречи со звездами, игровые турниры, официальные стенды от компаний кинопроката и разработчиков видеоигр, презентации комиксов, тематический маркет, выступления музыкальных групп.

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По словам организаторов, фестиваль пройдет с соблюдением карантинных требований. В частности, на входе будут проводить температурный скрининг, подготовят запасы масок и антисептиков. Чтобы избежать скопления людей, увеличат место и сделают разметку у касс и на входе, возле сцен, в зоне сессий и возле фудкортов. Обеспечат проветривание ангаров, откроют все входы, увеличат проходы в рядах, расстояния между стендами и столами.

"Воплотить задуманное и насладиться фестивальной атмосферой мы сможем, если каждый будет вести себя сознательно и ответственно. Просим сейчас и будем настаивать в дальнейшем: носить маски, дезинфицировать руки, соблюдать дистанцию ​​и оставаться дома, если вам плохо".

1 июня на официальном сайте появятся обновленные условия участия и откроются заявки в каждую зону. Билеты, приобретенные в 2020-м, остаются действительными, обменивать не нужно.

Comic Con Ukraine основали в 2018 году. Цель - создание качественной платформы, которая объединит всех неравнодушных к поп-культуре и ее развитию в Украине. Звездными гостями мероприятия были актеры Джон Рис-Дэвис, Дэнни Трехо, Кристофер Ллойд, Брайан Декарт и Амелия Роуз Блэр, а также дизайнер видеоигр Джон Ромеро. Первый фестиваль посетило около 20 тыс. человек, второй - более 30 тыс. человек.