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В Украине появится первый в Европе арт-поезд
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26 апреля со Киева по направлению к Мариуполя отправится 10-ти вагонный ГогольТрейн - говорится на странице министра инфраструктуры Владимира Емельяна. Поезд везти музыкантов, художников, актеров и других желающих на фестиваль Startup ГогольFest.

- Организаторы мероприятия хотят создать прецедент, когда культура объединяет города, укрепляет взаимосвязи и стимулирует строить инфраструктуру - сообщил директор фестиваля Максим Демский.

По уровню своей эпичность проект ГогольТрейну может войти в ключевых культурных явлений современной Украины. Это будет первый в Европе фестивальный поезд. Предыдущий и единственный такой случай был в 1970 году в Канаде. Это был Festival Express, соединивший Торонто, Виннипег и Калгари. Весь путь от города до города в поезде нон-стоп продолжалась джем сессия от музыкантов различных мощных групп.

В ГогольТрейн отдельно работать кино-группа. Документирования культурного явления начнется с киевского перрона и будет происходить в течение поездки и пребывания в Мариуполе. Результатом будет документальная лента, презентация которой планируется на украинских и европейских кинофестивалях.

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Стать участником ГогольТрейну сможет каждый, кто приобретет путевку гогольтрейнивця. Это будет комплексный билет, куда будет входить дорога туда-обратно, а также проживание в Мариуполе в течение 3 дней и 3 ночей. Вся информация будет доступна на отдельном сайте, открыть регистрацию организаторы обещают уже в середине марта.

Назад в столицу ГогольТрейн вернется 1 мая.

Международный фестиваль Startup ГогольFest второй раз состоится в Мариуполе. Начнется 26 апреля и продлится до 1 мая.

Автор: Валерия Радзиевскакя
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04
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