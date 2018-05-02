В США умер известный певец советской эстрады Вадим Мулерман

В США на 80-м году жизни скончался Вадим Мулерман, звезда советской эстрады. Фото: КINO-teatr

В США на 80-м году жизни скончался известный советский певец, родом из Харькова, Вадим Мулерман.

Об этом сообщает ТАСС.

Свою карьеру Вадим Мулерман начал в 1963 году, он сотрудничал с оркестрами Утесова, Кролла и Саульского. Популярным певец стал в 1966 году после исполнения песни "Хромой король", которая впоследствии была переименована советской цензурой в "Короля-победителя". Вадим Мулерман стал лауреатом Всесоюзного конкурса артистов эстрады, но все это было ценой тяжелого труда. Часто певец проводил по несколько концертов в день, он выходил на сцену вместе со многими талантливыми певцами, такими как Марк Бернес, Клавдия Шульженко и другие.

Скоро в Мулермана появился еще один хит под названием "Лада". Песня была настолько популярной, что многие девочки 1968 года рождения получили имя в ее честь. Певец имел и другие популярные песни, его "Гуцулочку", "Августа", "Трус не играет в хоккей" пел чуть ли не весь Советский Союз.

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Мулерман очень быстро получил славу, однако так же быстро и потерял ее, это произошло не без помощи главы Гостелерадио Сергея Лапина. Так, после выполнения нескольких европейских шлягеров, Мулерман полностью исчез с экранов телевизоров, а его записи были размагничены. Уже в начале перестройки певцу присвоили звание Народного артиста СССР Впоследствии Мулерман переехал в США, умер он 2 мая в Нью-Йорке из-за онкологического заболевания.

Вадим Мулерман родился 18 августа 1938 года в Харькове в еврейской семье. Учился на вокальном отделении Харьковской консерватории, затем - в Ленинграде. Дебютировал на эстраде в 1963 году в Харькове, затем работал с известными оркестрами, в Москонцерте и Росконцерте.