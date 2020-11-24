В сети появился рождественский трейлер "Ведьмака"

Рождественского "Ведьмака" сравнили с Гринчем. Фото: @ the.witcher.ig.

Стриминговий сервис Netflix опубликовал альтернативный трейлер к 1-му сезону сериала "Ведьмак".

Ролик разместили на официальной странице YouTube.

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Теперь "Ведьмак" выглядит не как фэнтезийное шоу со взрослыми шутками, а как рождественская комедия.

Привычные кадры сериала украсили гирляндамы, цветными огоньками, рождественскими венками. Одного из монстров заменили на кучу новогодних подарков. Жестокие события сопровождаются рождественской веселой музыкой.

Поклонники сериала начали сравнивать Геральда, главного героя "Ведьмака", с Гринчем.

Отсылок ко 2-му сезону видео не имело.

Стриминговий сервис Netflix опубликовал детали 2-го сезона сериала "Ведьмак". Премьера запланирована 2021 года.