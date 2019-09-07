В рамках Дней американской культуры выступит джазовая певица Лорин Тализ

В программе Лорин Таліз - американские джазовые стандарты и авторская музыка.

Поклонников джаза приглашают на концерты певицы Лорин Тализ с США. Они состоятся в Дрогобыче, Львове и Ужгороде в рамках Дней американской культуры.

Лорин Тализ приедет по приглашению Посольства США в Украине в рамках культурной программы Государственного департамента США "Американская музыка за рубежом". Певица будет выступать вместе с группой "A Novel Idea". В программе концертов - американские джазовые стандарты и авторская музыка.

Джазовая певица родилась в Кливленде, штат Огайо. Пела с детства. Получила блестящее музыкальное образование, сначала в Кливлендской школе искусств, а впоследствии - в Университете искусств в Филадельфии.

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В 2016-м Лорин в партнерстве с обладателем премии Грэмми, продюсером и барабанщиком Улиссом Оуэном-младшим и известным продюсером Адамом Блекстоуном выпустила дебютный альбом под названием "Gorgeous Chaos". В прошлом году Лорин победила в престижном конкурсе джазовых вокалистов имени Сары Вон.

Концерт во Львове пройдет 26 сентября в 18:00 в Львовской национальной филармонии. в Дрогобыче - 1 октября в 18:00 во Львовском академическом областном музыкально-драматическом театре им. Юрия Дрогобыча. В Ужгороде 30 сентября в 18 час. в филармонии. Вход по бесплатным билетам, которые можно будет получить за час до начала концертов.

Львов снова посетит аргентинский дирижер Рамиро Ариста. 15 сентября, вместе с академическим симфоническим оркестром Львовской национальной филармонии, он представит новую программу под названием "Romanian Rhapsody & Tango".