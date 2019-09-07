В рамках Дней американской культуры выступит джазовая певица Лорин Тализ

 
Ексклюзивы
1/5
Эксперт оценил правительство Гончарука по 5-балльной шкале
Эксперт оценил правительство Гончарука по 5-балльной шкале
Просмотров: 810
"Папа бросил меня в колодец": жуткие подробности родительской расправы
"Папа бросил меня в колодец": жуткие подробности родительской расправы
Просмотров: 1107
"Путь к поражению в войне" - какие последствия будет иметь освобождение террориста Цемаха
"Путь к поражению в войне" - какие последствия будет иметь освобождение террориста Цемаха
6 Просмотров: 2358
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1224
"Летели мины, "Грады", ствольная артиллерия работала" - как выходили из окружения в Лутугино 1 сентября 2014-го
"Летели мины, "Грады", ствольная артиллерия работала" - как выходили из окружения в Лутугино 1 сентября 2014-го
Просмотров: 738
Что будет с Генпрокуратурой после реформы
Что будет с Генпрокуратурой после реформы
Просмотров: 8757
"С отменой неприкосновенности есть нюанс": предшественник дал совет новым нардепам
"С отменой неприкосновенности есть нюанс": предшественник дал совет новым нардепам
Просмотров: 1278
"Поразила человечность" - в Черкассах показали фильм об Иловайске
"Поразила человечность" - в Черкассах показали фильм об Иловайске
Просмотров: 81
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
1 Просмотров: 1890
Как заработала новая Верховная Рада
Как заработала новая Верховная Рада
2 Просмотров: 6345
Фото
Все фото
13
17
6
23
8
Кто из знаменитостей пришел на фильм о Василие Стусе
Кто из знаменитостей пришел на фильм о Василие Стусе
&quot;Українським людям, котрі хліб пахають і Родіну кохають&quot; - выставили уникальные картины Марии Примайченко из частной коллекции
"Українським людям, котрі хліб пахають і Родіну кохають" - выставили уникальные картины Марии Примайченко из частной коллекции
&quot;Открытие фестиваля&quot;: украинские музыканты выступили в Польше
"Открытие фестиваля": украинские музыканты выступили в Польше
Голые женщины и причудливые скульптуры: самые яркие моменты Burning Man-2019
Голые женщины и причудливые скульптуры: самые яркие моменты Burning Man-2019
&quot;Бишут играет самого себя, он двигатель этого фильма&quot; - в фильме о Илловайск снимались бойцы
"Бишут играет самого себя, он двигатель этого фильма" - в фильме о Илловайск снимались бойцы
Видео
Все видео
"Взвешенные и счастливые": кто покинул проект во втором выпуске
"Взвешенные и счастливые": кто покинул проект во втором выпуске
"Бумбокс" представил новую песню
"Бумбокс" представил новую песню
Харли Квинн потролила Пенивайза
Харли Квинн потролила Пенивайза
"Плохие парни-3": появился первый трейлер боевика с Уиллом Смитом
"Плохие парни-3": появился первый трейлер боевика с Уиллом Смитом
Самые интересные сериалы, которые выйдут осенью
Самые интересные сериалы, которые выйдут осенью
Интервью
1/5
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1224
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 29421
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6723
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2583
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2763
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
06 сентября 2019
Просмотров: 252
Пересидіти під крилом Гітлера
Навесні 2014 року я чи не щодня телефонував на малу батьківщину. Окупована Станиця Луганська відкривала ворогові в мої рідні краї пряму дорогу. Свого ...
суббота, 07 сентября 2019 03:30

В рамках Дней американской культуры выступит джазовая певица Лорин Тализ

  Комментировать
В рамках Дней американской культуры выступит джазовая певица Лорин Тализ
В программе Лорин Таліз - американские джазовые стандарты и авторская музыка.

Поклонников джаза приглашают на концерты певицы Лорин Тализ с США. Они состоятся в Дрогобыче, Львове и Ужгороде в рамках Дней американской культуры.

Лорин Тализ приедет по приглашению Посольства США в Украине в рамках культурной программы Государственного департамента США "Американская музыка за рубежом". Певица будет выступать вместе с группой "A Novel Idea". В программе концертов - американские джазовые стандарты и авторская музыка.

Джазовая певица родилась в Кливленде, штат Огайо. Пела с детства. Получила блестящее музыкальное образование, сначала в Кливлендской школе искусств, а впоследствии - в Университете искусств в Филадельфии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Виртуозы Львова" будут праздновать свое 25-летие

В 2016-м Лорин в партнерстве с обладателем премии Грэмми, продюсером и барабанщиком Улиссом Оуэном-младшим и известным продюсером Адамом Блекстоуном выпустила дебютный альбом под названием "Gorgeous Chaos". В прошлом году Лорин победила в престижном конкурсе джазовых вокалистов имени Сары Вон.

Концерт во Львове пройдет 26 сентября в 18:00 в Львовской национальной филармонии. в Дрогобыче - 1 октября в 18:00 во Львовском академическом областном музыкально-драматическом театре им. Юрия Дрогобыча. В Ужгороде 30 сентября в 18 час. в филармонии. Вход по бесплатным билетам, которые можно будет получить за час до начала концертов.

Львов снова посетит аргентинский дирижер Рамиро Ариста. 15 сентября, вместе с академическим симфоническим оркестром Львовской национальной филармонии, он представит новую программу под названием "Romanian Rhapsody & Tango".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В рамках Дней американской культуры выступит джазовая певица Лорин Тализ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
В Киеве многодетную мать насиловали на глазах у дочери и свидетелей
В Киеве многодетную мать насиловали на глазах у дочери и свидетелей
3
 1 Просмотров: 83342
Чета Зеленских празднует годовщину свадьбы: как выглядела пара 16 лет назад
Чета Зеленских празднует годовщину свадьбы: как выглядела пара 16 лет назад
7
 Просмотров: 44473
&quot;Мисс Украина-2019&quot;: в сеть попали самые &quot;горячие&quot; снимки участниц конкурса
"Мисс Украина-2019": в сеть попали самые "горячие" снимки участниц конкурса
24
 Просмотров: 37630
Соблазнительный купальник и аппетитные формы: Тина Кароль показала секс возле бассейна
Соблазнительный купальник и аппетитные формы: Тина Кароль показала секс возле бассейна
8
 Просмотров: 25988
Жили в телегах: показали будни жителей Лондона в XIX в.
Жили в телегах: показали будни жителей Лондона в XIX в.
25
 Просмотров: 18083
Культура
"Взвешенные и счастливые": кто покинул проект во втором выпуске
"Взвешенные и счастливые": кто покинул проект во втором выпуске
 Просмотров: 378
На 26 BookForum приедут авторы из 30 стран
На 26 BookForum приедут авторы из 30 стран Просмотров: 54
Украинские фильмы покажут на главном кинофестивале Северной Америки
Украинские фильмы покажут на главном кинофестивале Северной Америки Просмотров: 135
Неужели воскрес: Железный человек может вернуться в киновселенную Marvel
Неужели воскрес: Железный человек может вернуться в киновселенную Marvel Просмотров: 6309
Украинская "Атлантида" претендует на высшую награду Венецианского кинофестиваля
Украинская "Атлантида" претендует на высшую награду Венецианского кинофестиваля
7
 Просмотров: 270
Больше всего комментируют
9
Главного подозреваемого по делу МH17 выпустили из СИЗО
6
"Путь к поражению в войне" - какие последствия будет иметь освобождение террориста Цемаха
6
Освобождение террориста Цемаха: активисты устроили митинг на Майдане Независимости
4
Украинцев предупредили о массовых проверках
3
Украинский парламентаризм умер - главное в журнале "Країна"
Голосов: 458
Голосование Какой из украинских музыкальных фестивалей этого лета вы считаете лучшим?
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Файне місто
  • Leopolis Jazz Fest
  • ZaxidFest
  • Джаз на Дніпрі
  • Бандерштат
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua