В психбольнице сняли культовый фильм

Главную роль "Пролетая над гнездом кукушки" воплотил Джек Николсон. Снимали в настоящей психиатрической больнице. До начала репетиций актеры неделю наблюдали за пациентами. Фото: Amazon

24 января 1976 года лента "Пролетая над гнездом кукушки" впервые в истории кино выиграла пять главных номинаций премии "Золотой глобус".

Макмерфи попадает в тюрьму. Симулирует безумие и окаывается в психиатрической клинике на обследовании. Наслаждается свободой в компании психов, играет с ними в баскетбол. Постепенно понимает, какие несвободные пациенты клиники и как их угнетает старшая медсестра Милдред Рэтчед. По сюжету, она установила диктаторские законы и неуклонно требует их соблюдения.

Роль бунтовщика Макмерфи воплотил Джек Николсон. Сестра Милдред - Луиза Флетчер - олучила указание от режиссера изобразить олицетворение зла.

Снимали 3 месяца в штате Орегон, в настоящий психиатрической больнице. К началу репетиций актеры неделю наблюдали за пациентами - распорядком дня и групповая терапия. Большинство сцен сняли без ведома актеров, чтобы сделать кадр живым. Джек Николсон по-настоящему испытал электрошоковой терапии. Единственная сцена не в больнице - рыбалка в море.

В перерывах между съемками Дэнни Де Вито разговаривал с воображаемым другом. Запаниковал и обратился за консультацией к врачу. Здоровье актера оказалось в норме.

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Режиссер - Милош Форман. Происходит из чешского города Часлав. Отца убили в Бухенвальде за распространение запрещенной литературы, мать погибла в Освенциме. Форман рос в интернате с Вацлавом Гавелом, будущим президентом Чехии. После ввода советских войск в Чехословакию 1968 года, режиссер эмигрировал в США.

Сняли по роману Кена Кизи. Он не одобрил экранизацию. Отказался быть сценаристом. Утверждал, что ни разу не смотрел фильм. В частности писателю не понравилось, что рассказчиком истории не сделали шефа Бромдена. Чак Паланик рассказывал, что однажды Кизи случайно наткнулся на ленту во время переключения телеканалов, а как только понял, что он смотрит, выключил телевизор.

"Пролетая над гнездом кукушки" стал 2-м из 3 фильмов в истории, получивший "большую пятерку" наград "Оскара": за лучший фильм, режиссуру, сценарий, главную мужскую и женскую роль. В Швеции ленту показывали в кинотеатрах в течение 11 лет.

Двукратный обладатель премии "Оскар" Милош Форман умер 13 апреля 2018-го. Этот человек сделал огромный вклад в историю кино. Получил известность во время чехословацкой Новой волны, однако впоследствии начал творить в стиле "Нового Голливуда" 70-х. Снимал как остросюжетные драмы, так и черные комедии. Самые известные: "Пролетая над гнездом кукушки", "Амадей", "Любовные похождения блондинки", "Бал пожарных", "Волосы", "Человек на Луне", "Отрыв", "Вальмон", "Народ против Ларри Флинта".