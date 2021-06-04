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пятница, 04 июня 2021 21:35

В проект "Поймать Кайдаша" никто не верил — Наталья Ворожбит

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Автор: Анатолий Гаевский
  Сейчас Наталья Ворожбит работает над тремя новыми сериалами и новым полнометражным фильмом
Сейчас Наталья Ворожбит работает над тремя новыми сериалами и новым полнометражным фильмом
В прошлом году на телеканале СТБ вышел сериал "Поймать Кайдаша". Стал одним из самых популярных в Украине.

Государство впервые дала деньги на сериал. Повезло и с продюсерами, которые поняли, что "Поймать Кайдаша" должен быть только украинским продуктом, рассказала в интервью журналу "Країна" режиссер, сценарист и драматург Наталья Ворожбит.

"Телевидение — это бизнес, зависящий от заказчика. Ранее такие истории не интересовали. И в этот проект никто особо не верил, – объясняет режиссер. – А могли быть другие обстоятельства, деньги, решили бы снимать для России, не учитывали бы меня. Есть сценарий, давайте его быстренько перепишем, по-русски переведем, сделаем в абстрактном селе. В большинстве сериалов непонятно, где это происходит. Потому берется универсальная ситуация. А здесь нет сомнений, что это в Украине".

В 2020 году "Поймать Кайдаша" посмотрели 10,5 млн человек, а первую серию на YouTube — более 2 млн.

"Сейчас у меня в разработке три сериала об Украине. "Кайдаши" в этом сыграли большую роль. Когда продюсеры смотрели отснятый материал, говорили: "Это классный имиджевый проект канала, но цифр не будет". И удивились высоким рейтингам. На телеканалах сидят куча людей на зарплате. Высчитывают, чего ждет зритель. А потом все эти прогнозы разбиваются об один успешный фильм," — рассказывает Наталья Ворожбит.

Наталья Ворожбит работала шоуранером в "Поймать Кайдаша". Не только написала сценарий сериала, но и была исполнительным продюсером проекта.

"Пыталась контролировать все, всем мешала. Особенно в начале, когда непонятная твоя позиция, кто ты такая, чего здесь бегаешь. Сценарий написала — иди домой, уже свою
работу сделала. А для меня оказалось принципиальным вопросам, какие прически делать, какие цветы посадить под окнами, какая корова должно быть. В каком платке выйдет Мотря и в платке ли. Я со своего шкафа принесла большой баул с вещами. Мотря на первом появлении была в моих туфлях с 1990-х. Босоножки с таким ужасным каблом — в них я когда-то упала и больше никогда не надевала. Актриса Антонина Хижняк совсем другоя в жизни, сдержанная и добра, говорила: "Когда я надевала эти каблы, серьги, то в меня как будто демон какой-то вселялся, и я начинала раздавать на площадке", — добавляет Наталья Ворожбит.

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Полное интервью с Наташей Ворожбит читайте в журнале "Країна" от 3 июня. А также смотрите в программе "БОЧКА. Разговор по-украински" на YouТube-канале Gazeta.ua.

Премьера 12-серийного телесериала "Поймать Кайдаша" состоялась 2 марта 2020. Рассказывает о жизни украинской семьи на протяжении 2005-2014 годов. Сюжет основан на мотивах классической повести Ивана Нечуя-Левицкого, которую он написал почти 150 лет назад.

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