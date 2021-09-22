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среда, 22 сентября 2021 19:35

В музее "Золотые ворота" открыли выставку современного искусства K'niga
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В музее «Золотые ворота» відкрилась виставка про симбиоз литературы и искусства
Фото: Пресс-служба арт-проекта K'niga
В музее «Золотые ворота» відкрилась виставка про симбиоз литературы и искусства
В музее «Золотые ворота» відкрилась виставка про симбиоз литературы и искусства
В музее «Золотые ворота» відкрилась виставка про симбиоз литературы и искусства
В музее «Золотые ворота» відкрилась виставка про симбиоз литературы и искусства

В киевском музее "Золотые ворота" открылась выставка K'niga. Арт-проект посвященный чтению, литературе и даже тактильному удовольствию от перелистывания бумажных страниц. На пяти уровнях павильона "Золотых Ворот" рядом с экспозицией посвященной истории строительства и реконструкции главных ворот древнего Киева свои работы представили более 20-ти топовых украинских художников. Задача проекта - объединить современное искусство и литературу и возродить любовь украинцев к книге, популяризировать чтение и развитие. На выставке представилены скульптуры, графика, живопись и необычные арт-инсталляции. Среди участников K'niga уже известные в Украине и Европе имена: Роман Михайлов, Анастасия Лойко, Мирослав Вайда, Мария Куликовская, Анна Щербина, Валерия Трубина, Анна Звягинцева и другие. Одни авторы использовали книгу как метафору, другие - буквально, одни художники работали в привычной для себя манере, другие же экспериментировали с техникой и медиа. Но все произведения искусства одинаково бережно вписаны в контекст уникального сооружения - Золотых Ворот. Кураторами проекта выступили книжный продюсер, владелец и директор издательства Lazutkina Publishing House Алена Лазуткина, искусствовед и куратор Ольга Узловая и арт-експерт, основательница галереи Forsa Gallery Алиса Нанавова. Средства, собранные проектом K'niga передадут заповеднику "София Киевская".

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Проект K'niga состоит из серии выставок в нескольких городах Украины. Организаторы намерены собрать уникальную художественную коллекцию искусства, а в ближайшем будущем планируют представить все произведения в Германии, Италии и других странах Европы. Открыта выставка K'niga с 16 сентября по 3 октября. Вход: платный

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