В мультфильме "Губка Боб" нашли сцены для взрослых

С каталога Paramount + удалили две серии мультсериала "Губка Боб". В них нашли противоречивое содержание.

Серия Mid-Life Crustacean появилась в 3 сезоне мультсериала. По сюжету, мистер Крабс переживает кризис среднего возраста. Из-за скуки стал больше времени проводить с главным героями - лучшими друзьями Губкой Бобом и Патриком. Вместе с ними Крабс пробрался в дом своей матери и рылся в ее нижнем белье. Поэтому эпизод убрали.

Автор: Youtube В эпизоде Mid-Life Crustacean мультсериала "Губка Боб" персонаж Мистер Крабс роется в женском белье. За это серию удалили из стриминговых платформ Amazon и Paramount +.

В серии Snail Race 12-го сезона город Бикини Боттом закрывают на карантин. Господствует молюсков грипп, который распространился через ресторан "Красти Краб". На самоизоляции герои мультсериала становятся агрессивными. В условиях пандемии коронавируса такой эпизод назвали оскорбительным.

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Вокруг главного героя мультфильма "Губка Боб" разгорелась дискуссия, является ли он представителем ЛГБТ. Пользователи сети вспомнили, что в одном из эпизодов в 2002-м Губка Боб и его лучший друг, морская звезда по имени Патрик, были показаны как семейная пара, воспитывающая брошенного гребешка. Создатель мультсериала Стивен Хилленберг еще в 2005 году в интервью People заявил, что Губка Боб асексуал. Хилленберг умер в 2018 году. Мультсериал "Губка Боб квадратные штаны" стартовал 1 мая 1999 года и впоследствии получил статус одной из самых популярных анимационных ТВ-программ, растянулся на 13 сезонов.