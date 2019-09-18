В Мексике покажут украинское искусство о войне

Проект "На линии фронта. Украинское искусство, 2013-2019 гг." состоится в Мехико в течение 5 месяцев. Он исследует, как современные художники и режиссеры интерпретируют бурную политическую и культурную ситуацию в Украине последних шести лет: с момента гражданских протестов в Киеве (2013- 2014) в аннексии Крымского полуострова и военного конфликта на востоке страны (2014 - сегодня).

"Наша цель - не только показать современное украинское искусство, но и организовать документальные показы и дебаты, давая голос художникам, кинорежиссерам и историкам, - рассказывает куратор проекта Светлана Бедарева. - Это первый проект в Мексике, который сосредотачивается на украинском современном искусстве и документальном кино. Это также первый большой показ украинских художников в Латинской Америке. Эта выставка поможет установить прочные связи между двумя странами, Мексикой и Украиной, и исследовать, как искусство может демонстрировать подобные социальные проблемы в различных культурных условиях.

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Мексиканские, украинские и международные художники и ученые смогут исследовать, как художники отражают гражданские протесты и местные и международные конфликты, а также бурные времена поощряют производство искусства на передовой. Для достижения этой цели мы собрали команду известных украинских художников, которые достигли своей популярности в Украине и мире, приняв участие в масштабных международных мероприятиях, таких как Венецианская биеннале, Манифеста и Документа, среди других ".

Проект "На линии фронта. Украинское искусство, 2013-2019 гг." пройдет с сентября 2019 по январь 2020 году в Мехико и привлекает три важных культурные института в Мехико: Национальный музей культур мира, Музей памяти и толерантности и Национальную Синетеку. В Национальном музее культур мира по 25 сентября 2019 по 5 января 2020 состоится выставка, на которой будут представлены работы ведущих украинских художников. Участники выставки - Евгений Никифоров, Петр Армяновський, Оля Михайлюк, Роман Минин, Евгения Белорусец, Кристина Норман, Лада Наконечная, Николай Родной, Юрий Коваль, Антон Поперняк, Роман Михайлов, Жанна Кадырова, Светлана Бедарева, потерянные работы из коллекции Платформы "Изоляция" (Даниэль Бюрен, Паскаль Мартин). В ноябре в Национальной Синетеке будут представлены 10 документальных фильмов украинских и международных кинорежиссеров. Среди режиссеров участников - Сергей Лозница, Мария Стоянова, Петр Армяновський, Наталья Бабинцева, Алина Горлова. Проект спонсируется Международным фондом "Возрождение", Mironova Foundation и Samsung Mexico.