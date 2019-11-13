В Киеве состоится Второй тетаральний "Оскар"

24-30 ноября в столичном театре на Подоле пройдет Второй всеукраинский театральный фестиваль-премия "Гра". В финал театрального "Оскара" попало 12 спектаклей. Получат награду в 6 номинациях.

С марта по июнь экспертный совет путешествовала Украины и просматривала спектакли-номинанты. На финальном этапе их будет оценивать международное жюри.

НОМИНАНТЫ

Лучший драматический спектакль:

"Плохие дороги", Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра

Спектакль по одноименной пьесе Натальи Ворожбит поставила Тамара Трунова. Драма основана на документальных историях, записанных в прифронтовой зоне на Донбассе, когда Ворожбит собирала материалы для сценария фильма "Киборги".

Пьесу создали на заказ лондонского театра Royal Сourt.

Автор: http://ft.org.ua «Кориолан», режиссер-постановщик Дмитрий Богомазов

"Кориолан", Академический драматический театр им. И. Франко

Спектакль поставил Дмитрий Богомазов по одноименной трагедии Уильяма Шекспира. Это история взлета и падения легендарного древнеримского полководца Кая Марция Кориолана. Эта шекспировская трагедия не так популярна, как "Отелло" или "Гамлет". За свою более чем 400-летнюю историю относилась нечасто - Википедия насчитывает 20 версий, включая киношными.

Пространство сцены разделено надвое стеклянной перегородкой.

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Лучший спектакль камерной сцены:

"Бог резни", Киевский академический театр на Печерске

Детская площадка столичных Новопечерских Липок. Один мальчик разбивает губу другому и выбивает два его зуба. Родители решают обсудить проблему цивилизованно — в уютной домашней атмосфере, без привлечения внешних инстанций. Так начинается социально комедийный мюзикл Ольги Лариной и Дениса Мартынова.

Автор: dt.ua "Фрекен Юлия", режиссер-постановщик Иван Урывский

"Фрекен Юлия", Киевский академический театр "Золотые ворота"

Режиссер Иван Урывский поставил спектакль по одноименной пьесе шведского драматурга Августа Стриндберга.

Все завидуют богатству Юлии, а она завидует всем влюбленным. Ей изменил жених. Рядом оказывается другой человек, Ян. Не смеет приблизиться к девушке, потому что он лишь слуга в доме её богатого отца.

Лучший спектакль для детей:

"Король Дроздобород", Киевский муниципальный академический театр оперы и балета для детей и юношества

Оперу по мотивам сказки братьев Гримм поставил режиссер Дмитрий Тодорюк. Это история о гордой принцессе, которая высмеяла всех женихов. За это отец король решил выдать ее за первого встречного. И такой нашелся. Поэтому принцессе пришлось жить в бедной хате, плести корзины и торговать горшками. А под конец — она ​​оказалась на балу у того самого короля, которого назвала Дроздобородом. Но в качестве служанки и посудомойки.

"Плывет лодка, полна сказок", Ровенский академический областной театр кукол

Спектакль Елены Ткачук создана по мотивам народных сказок: "Волк и семеро козлят", "Ворон и яблоня" и "Горшок каши". Они объединены в одну сюжетную линию.

Лучшее музыкальное представление в жанре оперы / оперетты / мюзикла:

"Скрипач на крыше", Киевский академический театр оперетты

Это история о семье молочника Тевье Тевеля, которого вместе с другими евреями царская власть заставляет покинуть дом в Украине и эмигрировать за океан. Спектакль по рассказу Шолома Алейхема "Тевье молочник" поставил режиссер Богдан Струтинский.

Автор: opera.odessa.ua "Орфей и Эвридика", режиссер-постановщик Павел Кошка

"Орфей и Эвридика", Одесский академический театр оперы и балета

Оперу Кристофа Глюка в двух действиях поставил режиссер Павел Кошка.

На кладбище прощаются с умершей от укуса змеи Эвридикой. Вместо надгробий и могил — светящиеся шары. В них заточены души людей. Орфей не может смириться со смертью жены. Просит богов вернуть любимую к жизни или же забрать его. Орфею позволяют спасти Эвридику. С помощью очков виртуальной реальности он должен попасть в параллельный мир и забрать оттуда жену. Спасти любимого удастся при условии, что он ни разу на нее не посмотрит.

Лучший хореографический / балетный / пластический спектакль:

"Спящая красавица", Академический театр "Киев Модерн-балет"

На постановку и создание новой хореографической "партитуры" хореографа-постановщика Раду Поклитару вдохновили музыка Петра Чайковского и сказка неаполитанца Джамбаттиста Базиле. В новой версии молодой король найдет свою любимую не из 100 лет, а через 800.

"Правда под маской", Львовский академический театр оперы и балета им. С. Крушельницкой

В основе балета два произведения Игоря Стравинского — "Пульчинелла" и "Весна священная". Оба вызвали оживленное обсуждение со стороны театралов и критиков из-за нарушения ряда правил классического балета. "Пульчинелла" повествует о фальшивых чувствах, а "Весна священная" — об истории настоящего человека.

Лучший поисково-экспериментальный спектакль:

Автор: britishcouncil.org.ua "Мир в ореховой скорлупе", режиссер-постановщик Дмитрий Захоженко

"Мир в ореховой скорлупе", Киевский академический театр на Печерске

Постановка по бестселлеру астрофизика Стивена Хокинга. Режиссер — Дмитрий Захоженко.

"Бабы Бабеля", Одесский академический областной театр кукол

По рассказам Исаака Бабеля "Король", "Отец", "Иисусов грех". Режиссер-постановщик — Евгений Корняг.

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Также в этом году определят лауреатов в 6-ти индивидуальных номинаций: лучшая женская и мужская роль, режиссерская работа, сценография, хореография, музыкальное решение спектакля.

Победители "Гра" получат диплом и денежное вознаграждение на реализацию нового творческого проекта. Зрители смогут посмотреть 12 спектаклей-финалистов на разных театральных площадках Киева в течение последней недели ноября.

Лучшей драматической постановкой прошлого года назвали "Вий. Докудрама" Черниговского театра им. Тараса Шевченко. Победители получили по 50 тыс. грн на новые постановки. Как лучший спектакль для детей наградили постановку "Ангелочек, что потерял звезду" Черниговского театра кукол им. Александра Довженко. Особую награду жюри дало постановке "Папа, ты меня любил?" киевского театра "Золотые ворота". Лучшей музыкальным спектаклем в жанре оперы / оперетты / мюзикла назвали барокковую оперу "Дидона и Эней". Как лучший спектакль камерной сцены наградили "Виталика" киевского Дикого театра. Лучшая экспериментально-поисковая спектакль — "Гамлет" Ивано-Франковского театра Ивана Франко. Спектакль играют в подвале.