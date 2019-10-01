В Киеве пройдет международный фестиваль Jazz Weekend

Фото: пресс-служба

21-23 и 29 ноября в столичном культурном центре Freedom Hall состоится фестиваль Jazz Weekend, на котором побывают мировые звезды джаза.

Первый день фестиваля откроет встреча с аутентичным американским семейным джазовым коллективом The Baylor Project, двукратными номинантами на Grammy. В их исполнении зрители услышат джаз с несравненным вкусом госпела, блюза и соула.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Jerry Heil выпустила дебютный альбом

На слушателей также ждут такие легенды, как проект Incognito, который пользуется популярностью в мире. Группу в конце 1970-х создал гитарист, певец, продюсер Жан-Поль "Блуи" Моник. За 40-летнюю карьеру музыканты выпустили более 15 альбомов и десятки синглов. Киев встретит коллектив 22 ноября.

Автор: пресс-служба Incognito — британская музыкальная группа, работающая в стиле эйсид-джаз

Группа Mezzoforte из Исландии, которая выступает 23 ноября, это один из старейших европейских джазовых коллективов, который с момента создания в 1977 году выпустил 14 альбомов и 6 сборников.

В последний день фестиваля на сцену культурного центра выйдет лауреат премии Grammy, пианист, аранжировщик и продюсер Боб Джеймс. Он специально прилетает на Jazz Weekend в Киев для совместного выступления с украинским саксофонистом Андреем Чмутом.

Jazz Weekend был основан 15 лет назад Александром Серым, президентом джазового фестиваля DoDж.

22 сентября в центре Винницы прошел джазовый завтрак. Мероприятие состоялось в ресторане Mont Blanc. Такие завтраки проводятся 23-й раз подряд на фестивале "Vinnytsia JazzFest". В этом году он получил лозунг "Блестящий".