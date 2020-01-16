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четверг, 16 января 2020 15:00

В Киеве на благотворительном концерте соберут средства на восстановление дома Николая Леонтовича

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"Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка". Ежегодно по всему миру звучат строки известной украинской рождественской песни в аранжировке композитора Николая Леонтовича. Композиция "Щедрик" или "Carol of the Bells" объединила миллиарды людей и стала настоящим гимном Рождества на всех континентах.

 

23 января в Freedom Hall состоится большой благотворительный концерт для спасения от разрушения уникального объекта культурного наследия - дома Николая Леонтовича. Наталья Могилевская, Тayanna, Тоня Матвиенко, Jerry Heil, Viktoria Vasalati, Анна Буткевич, Дэвид Аксельрод, Гайтана споют в этот вечер на благотворительном концерте, чтобы собрать средства на восстановление заброшенного дома семьи композитора в селе Шершни Винницкой области. Благотворительную инициативу также поддержат своими выступлениями всемирно известный хор "Щедрик" и один из лучших в мире скрипачей-виртуозов Илья Бондаренко.

Фонд гуманитарного развития Украины приглашает неравнодушных украинцев присоединиться к благотворительной инициативе и посетить концерт. Благотворительные билеты можно приобрести на сайте Freedom Hall и в кассах города.

"Мы не можем наблюдать в стороне, как десятилетиями игнорируется проблема домика детства Николая Леонтовича, доведенного сегодня до аварийного состояния. Мы должны спасти эту уникальную историческую достопримечательность ради будущего", - отмечает организатор мероприятия Наталья Заболотная.

Гостями торжественного приема и благотворительного концерта станут представители истеблишмента: народные депутаты, политики, общественные лидеры, послы иностранных государств, представители украинского и международного бизнеса, деятели культуры и искусства, представители СМИ и все неравнодушные.

Во время мероприятия состоится благотворительный аукцион. Свои лоты уже предоставили известные украинские художники, коллекционеры и дизайнеры. Среди них представлены платья от Юлии Магдич, произведения Олега Тистола, Дарьи Момот, Николая Маценко, Марка Гейка, Владимира Яковца, Михаила Демцю, Саида Ахмади, Александра Ройтбурда, Ольги Рондяк, Юрия Соломко, Владимира Сая и других. Заявленный также уникальный лот-джокер, который организаторы пока держат в секрете.

  Так сейчас выглядит дом композитора
Так сейчас выглядит дом композитора

В феврале 2018 года Фонд гуманитарного развития Украины объявил о проведении архитектурного конкурса эскизов на видение реновации знаменитого дома в Винницкой области в комплекс Николая Леонтовича, который объединит несколько культурных и образовательных объектов. Автор лучшего проекта Алексей Семирог-Орлик предложил сохранение дома Леонтовича в максимально аутентичном виде благодаря использованию легких материалов и стекла, которые смогут охранять здание от воздействия внешней среды.

Сейчас в планах благотворителей и местной общины реновация и музеификация дома. Кроме музея, планируется создать на его базе детскую музыкальную школу Николая Леонтовича, театр под открытым небом и постоянную резиденцию Святого Николая.

Важно, что сегодня появился шанс не только уберечь уникальный историко-культурный памятник, но и создать на культурной карте Европы новый туристический маршрут к месту, где прошло детство уникального композитора, подарившего миру настоящий Гимн Рождеству. Первым шагом к этому станет торжественный прием и большой благотворительный концерт, где будут собраны средства на спасение дома.

Что: Благотворительный концерт ради восстановления дома детства Николая Леонтовича
Где: Freedom Hall, ул. Кирилловская, 134
Когда: 23 января 2020 года, 18:30

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