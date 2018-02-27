В кармане пиджака парня никогда не заканчиваются стодолларовые купюры

Во всеукраинский прокат выходит комедия режиссера Александра Беляка "Сотка" Фото: kinowar.com

1 марта во всеукраинский прокат выходит комедия режиссера Александра Беляка "Сотка".

По сюжету молодой работник супермаркета Леопольд Барановский становится обладателем необычного пиджака. В его кармане никогда не заканчиваются стодолларовые купюры. Жизнь Леопольда и его лучшего друга Лехи заиграла новыми красками - рестораны, бутики, новые автомобили и девушки-стриптизерши.

Но у пиджака есть настоящий хозяин - Виктор Хмара - кандидат в мэры большого приморского города. Он задействует для поиска драгоценной вещи все силы и связи. Леопольд готов вернуть вещь владельцу. Но неожиданно узнает, что стодолларовые купюры, перед тем, как появиться в кармане пиджака, должны исчезнуть из кармана другого человека. Через разгульную жизнь Леопольда и Лехи уже лишились денег тысячи человек. Перед друзьями стоит задача - не допустить победы Виктора на выборах и не позволить ему обанкротиться всю страну.

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В роли владельца пиджака - украинский актер из "Сватов" Евгений Капорин. Сыграл в эпизодах актер из "Масок" Александр Постоленко, Александр Пономарев и заслуженная артистка Украины Екатерина Кистень. Съемочный период длился практически один месяц. Первый рабочий день начался 1 апреля 2017 года. Съемки проходили в Одессе.

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