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вторник, 26 января 2021 09:02

В Голливуде хотят снять сериал о Гарри Поттере

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В Голливуде хотят снять сериал о Гарри Поттере
HBO Max и Warner Bros планируют снять сериал о Гарри Поттере. Фото: Warner Bros./Photofest

Сериал по мотивам приключений волшебника Гарри Поттера планирует снять американская телекомпания HBO вместе с киностудией Warner Bros., что владеет франшизой.

Проект пока что находится на ранней стадии подготовки, его концепция только разрабатывается. Также автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг должна одобрить идею создания сериала. Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter.

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Также ведутся переговоры с возможными сценаристами. Отмечается, что никаких конкретных соглашений заключено не было.

"Для реализации проекта существуют несколько препятствий. Во-первых, идею сериала должна одобрить автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг. Кроме того, нужно получить согласие компании NBCUniversal, что владеет правами на трансляцию контента, связанного с образом волшебника", - пишет издание.

Выйдут в свет дневники британского актера Алана Рикмана, сыгравшего профессора Северуса Снейпа в фильмах о Гарри Поттере. Права на рукописи приобрело издательство Canongate. Редактором станет Алан Тейлор. Вместят 27 томов Рикмана в 1 книгу, выйдет осенью 2022-го.

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