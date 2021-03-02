В Чехии поставили пьесу, написанную роботом

В Чехии поставили первый спектакль, написанный искусственным интеллектом. Называется "Когда робот пишет пьесу". Показали в пражском театре "Шванда".

Приурочили столетнему юбилею с дня первого показа R.U.R .. Пъесы писателя-фантаста Карела Чапека, где впервые было использовано слово робот. Ввел его в научную фантастику и английский язык в целом.

"Целью проекта является исследовать, как на самом деле работает искусственный интеллект в творческой дисциплине и насколько способен создать приятный театральный сценарий. Что-то подобное сделало в этом году Чешское радио. Опубликовали пять новелл, написанных искусственным интеллектом", - говорится в Czech Radio.

"Я подумал, что если мы перевернем идею с ног на голову, и вместо того, чтобы ставить Чапека, который написал пьесу о роботах, возьмем робота, который напишет пьесу о людях" ㅡ говорит автор идеи Томаш Студеник.

Автор: english.radio.cz В Чехии поставили первый спектакль, написанный искусственным интеллектом. Называется "Когда робот пишет пьесу". Показали в пражском театре "Шванда".

Обратился к эксперту по вычислительным технологиям факультета математики и физики Карлова университета Рудольфа Рози. Ученый, в свою очередь, создал текст с помощью языкового модуля с открытым кодом, созданного исследовательской компанией Илона Маска Open AI.

"Системы, которые используются сегодня, - это глубокие искусственные нейронные сети, имитирующие процессы работы человеческого мозга. Может генерировать тексты на английском языке, читая миллионы других из интернета, включая новости, книги и названия фильмов. Изучает структуру и генерирует подобный. В нашем случае мы подали основную часть сценария, содержащую имена персонажей и их реплики, а искусственный интеллект создал остальной текст. На самом деле мы были удивлены конечным результатом ㅡ требовал лишь незначительных корректировок", - говорит ученый.

За три месяца искусственный интеллект сгенерировал ряд диалогов, лучшие из которых затем отобрали работники пражского театра. Это история радостей и огорчений повседневной жизни с точки зрения робота.

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Премьерный показ состоялся 26 февраля, запись доступна в YouTube. Актеры выступают на чешском, есть английские субтитры. Впоследствии должны состояться дебаты с экспертами по искусственному интеллекту и театральными критиками.

Сервис MyHeritage запустил инструмент "Глубокая ностальгия", который позволяет "оживлять" старые фотографии. На них человек с фотографии улыбается, подмигивает и кивает. Благодаря приложению и искусственному интеллекту пользователи сети "оживили" фотографии украинской поэтессы Леси Украински, писателя, мыслителя, художника Тараса Шевченко, а также гетмана Ивана Мазепы.