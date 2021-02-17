В "Бриджертонах" будут новые главные герои

25-летняя Симон Эшли сыграет главную героиню во втором сезоне сериала "Бриджертоны" от Netflix. Фото: Instagram

Во 2-м сезоне "Бриджертонов" будут новые главные герои. Сериал от Netflix продолжили, потому что стал самым популярным за всю историю сервиса.

Действие сюжета разворачивается в начале XIX в. в Великобритании. Девушки и юноши из аристократических семей под давлением общества должны за короткое время найти мужа или жену. Старшая дочь семейства Бриджертонов Дафна начала поиски жениха, но все ее потенциальные возлюбленные не впечатляли, по сюжету.

В конце 1-го сезона вышла замуж за герцога Саймона Бассета, родили сына. Их история отойдет на 2-й план.

Во 2-м сезоне главным героем станет виконт Энтони Бриджертон. Его девушку воплотит Симон Эшли, известная по сериалу "Половое воспитание". Сыграет Кейт Шеффилд - упорную женщину, которая недавно переехала в Лондон из Индии.

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Костюмированную драму сняли по серии романов Джули Квин. 2-й сезон будет опираться на книгу "Виконт, который меня любил".

В сериале "Бриджертоны" британскую королеву Шарлотту играет темнокожая актриса. В качестве герцогов, леди и представителей королевской семьи принципиально выбрали не белых актеров. "Когда белый актер одевается как представитель другой расы, это сегодня трактуется как культурная апроприация и считается недопустимым, однако обратная ситуация получает поддержку и поощряется, - говорит искусствовед Анастасия Капралова. - Понятно, что в начале XIX века не могло быть таких графов/герцогов/ виконтов, а тем более черной королевы Англии. Ее образ - вообще отдельная история. Например, почему ее высочество волнуют мелочные вопросы женитьбы не самых знатных подданных".