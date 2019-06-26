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среда, 26 июня 2019 17:45

"Украинское Евровидение": назвали полуфиналистов Ukrainian Song

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&quot;Украинское Евровидение&quot;: назвали полуфиналистов Ukrainian Song
Певица Тина Кароль станет одним из хедлайнеров фестиваля "Украинская песня". hochu.ua

Определили 30 артистов, прошедших в полуфинал конкурса Ukrainian Song Project-2019 или "Украинская песня". Среди них Khayat, KOLA и группа [О]. Из-за масштаба это мероприятие прозвали "Украинским Евровидением". 10 финалистов выступят на Львов-Арене в рамках концерта со звездами - Тиной Кароль, Alyosha, Jerry Heil, Melovin и Арсен Мирзоян.

"Хочется приложить все усилия, чтобы этот проект удался, чтобы молодые артисты почувствовали этот фундамент под ногами. Ведь проект" Украинская песня "должен быть той стартовой площадкой, фундаментом для молодых артистов и молодых групп. Задачей является наполнение музыкального пространства хорошей, качественной украинской музыкальной продукцией ", - рассказывает генеральный продюсер Тарас Курчик.

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Всего для участия в конкурсе подали 300 заявок. Полный список полуфиналистов выглядит так: KOLA, Grohotsky, Arturro Mass, гурт [O], On I Ona, Артем КАЙ, YARIKO, KHAYAT, Юра Самовілов. Гуртом, MARLEN, Львівський Танцювальний Клуб (ЛТК), CLOUDLESS, Іспанія, JANE, E.K.A, Yuliya Roznen, TVORCHI, RIYA, Sysuev, INPLUS, Oleksii Dibrova, MNISHEK, PERNATIZ, Navkolo Kola, FARINA feat FRENZY, Аліна Башкіна, Barabanova, Шосте Чуття, ХАС и Абіє.

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