Украинский щедривку спели под электронную музыку и лиру

В одной колядке объединили хор, колесную лиру, livelooping, немного электроники и синтезаторный бас

Львовский скульптор и музыкант Гордей Старух записал на видео собственную версию щедривки "Щедрый вечер, добрый вечер" под электронную музыку.

Ролик выложил на своей Facebook-странице.

"В одной украинской колядке мы объединили хор, колесную лиру, livelooping, немного электроники, жирный синтезаторный бас и завернули все это в фантастические кружева вытынанок Дарьи Альошкиной", - написал он.

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Усилил композицию хор храма св. Климента, в котором и снимали видео. Запись презентовали ко Дню святого Николая.

19 декабря Джамала выпустила авторскую колыбельную. Песню записала ко Дню Святого Николая в двух версиях - для мальчиков и для девочек. Назвала их соответственно - "Спи, мой принц, спи" и "Спи, принцесса, спи".