Украинский фильм отобрали на влиятельный фестиваль

Фильм "Земля Ивана" отобрали для участия в конкурсной программе кинофестиваля Hot Docs Canadian International Documentary Festival в Торонто, Канада. Это дебютная лента Андрея Лисецкого.
Hot Docs Canadian International Documentary Festival - 1 из 5 самых влиятельных международных фестивалей документального кино, который ежегодно проходит в Канаде, говорится на сайте Госкино.
Главный герой фильма-портрета - 81-летний Иван Приходько, один из последних народных художников Украины. Самоучка, который живет в селе Дударков Бориспольского района Киевской области. Создает наивное искусство. Лента о его мировосприятии, отношениях с реальностью.
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"Есть определенный конфликт и драма. Потому что живет отстраненно, но в определенный момент арт-дилеры предлагают ему сделать выставку в Мистецьком арсенале. Видим реакцию публики на работы художника и его самого в не очень привычном пространстве, - говорит Дарья Бассель, программній координатор Международного фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA. Там также покажут "Землю Ивана". - Это дебютная лента оператора. В определенной степени гибридное кино. Андрей Лисецкий миксует созерцание сцен из бытовой повседневной жизни Приходько с моментами, где тот предстает как шаман. Например, когда надо бить в бубен, чтобы пошел дождь. Это игра, постановочные эпизоды. Через такой художественный образ режиссер раскрывает мистический взгляд героя на мир и сверхъестественное в нем. Документалистика интересна тем, что можем посмотреть на жизнь других, увидеть уникальные судьбы".
Фильм "Этот дождь никогда не закончится" режиссера Алины Горловой представит Украину на международном конкурсе XVIII Международного фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA. Состоится с 26 марта по 4 апреля.
Лента рассказывает о 20-летнем Андрее Сулеймане, который вместе с отцом переехал из Сирии в Украину. Пытается обеспечить себе стабильное будущее, одновременно работая с жертвами вооруженных конфликтов. Он - волонтер Красного Креста. После смерти отца Андрей решает похоронить его тело на родине.
"Кино ведет зрителей в мощном и визуально увлекательном путешествии сквозь бесконечный цикл войны и мира. От конфликта в Сирии до войны на Донбассе - существование главного героя будто обрамлено вечным потоком жизни и смерти", - говорится в анонсе. По словам режиссера, это история о вечной войне, переплетении войны и мира, светлого и темного, контрастах, которые образуют наш мир.
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