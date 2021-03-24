Украинский фильм отобрали на влиятельный фестиваль

Фильм "Земля Ивана" отобрали для участия в конкурсной программе кинофестиваля Hot Docs Canadian International Documentary Festival в Торонто, Канада. Это дебютная лента Андрея Лисецкого.

Hot Docs Canadian International Documentary Festival - 1 из 5 самых влиятельных международных фестивалей документального кино, который ежегодно проходит в Канаде, говорится на сайте Госкино.

Главный герой фильма-портрета - 81-летний Иван Приходько, один из последних народных художников Украины. Самоучка, который живет в селе Дударков Бориспольского района Киевской области. Создает наивное искусство. Лента о его мировосприятии, отношениях с реальностью.

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"Есть определенный конфликт и драма. Потому что живет отстраненно, но в определенный момент арт-дилеры предлагают ему сделать выставку в Мистецьком арсенале. Видим реакцию публики на работы художника и его самого в не очень привычном пространстве, - говорит Дарья Бассель, программній координатор Международного фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA. Там также покажут "Землю Ивана". - Это дебютная лента оператора. В определенной степени гибридное кино. Андрей Лисецкий миксует созерцание сцен из бытовой повседневной жизни Приходько с моментами, где тот предстает как шаман. Например, когда надо бить в бубен, чтобы пошел дождь. Это игра, постановочные эпизоды. Через такой художественный образ режиссер раскрывает мистический взгляд героя на мир и сверхъестественное в нем. Документалистика интересна тем, что можем посмотреть на жизнь других, увидеть уникальные судьбы".

Автор: Держкіно Народный художник Иван Приходько рисует в своем доме, построенном в 1903 году. Живет в селе Дударков Бориспольского района Киевской области. Также делает традиционные игрушки, деревянные скульптуры. Фильм о нем три года снимал режиссер Андрей Лисецкий

Фильм "Этот дождь никогда не закончится" режиссера Алины Горловой представит Украину на международном конкурсе XVIII Международного фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA. Состоится с 26 марта по 4 апреля. Лента рассказывает о 20-летнем Андрее Сулеймане, который вместе с отцом переехал из Сирии в Украину. Пытается обеспечить себе стабильное будущее, одновременно работая с жертвами вооруженных конфликтов. Он - волонтер Красного Креста. После смерти отца Андрей решает похоронить его тело на родине. "Кино ведет зрителей в мощном и визуально увлекательном путешествии сквозь бесконечный цикл войны и мира. От конфликта в Сирии до войны на Донбассе - существование главного героя будто обрамлено вечным потоком жизни и смерти", - говорится в анонсе. По словам режиссера, это история о вечной войне, переплетении войны и мира, светлого и темного, контрастах, которые образуют наш мир.