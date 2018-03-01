Украинский фильм может получить международную награду за лучшие спецэффекты

Украинские фэнтези "Сторожевая застава" номинировали на престижную премию. Фото - Tehnot

Украинский фэнтези-фильм "Сторожевая застава" Юрия Ковалева представит Украину на фестивале FICCI BAF Awards в Индии. Ленту номинировали на премию за лучшие визуальные эффекты.

Фильм "Сторожевая застава" сняли по книге Владимира Рутковского. Шестиклассник Витя через портал времени попадает из современности в 1120 год. Древнерусский богатырь Илья Муромец считает, что это его пропавший племянник. Мальчик помогает защищать сторожевую заставу русичей от захватчиков с востока. Витя учится стрелять из лука, владеть мечом, обращается за помощью к древним славянским божествам - Перуну и Велесу, по сюжету.

Спецэффекты к картине создала киевская компания Postmodern. Она уже получала награду FICCI BAF Awards в 2014 году за визуальные эффекты к драматическому мини-сериала "Бабочки" Виталия Воробьева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россияне массово загружают фильм "Киборги"



Кроме "Сторожевой заставы", на победу в этой номинации претендуют американские картины "Бегущий по лезвию 2049", "Приключения Паддингтона-2", "Стражи Галактики-2" и индийский фильм "Бахубали-2: окончание".

Вручение наград состоится 5 марта в Мумбаи.



Премия FICCI BAF Awards была основана в Индии в 2004 году. Ее получают лучшие профессионалы в создании визуальных эффектов и анимации.