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четверг, 01 марта 2018 19:04

Украинский фильм может получить международную награду за лучшие спецэффекты

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Украинский фильм может получить международную награду за лучшие спецэффекты
Украинские фэнтези "Сторожевая застава" номинировали на престижную премию. Фото - Tehnot

Украинский фэнтези-фильм "Сторожевая застава" Юрия Ковалева представит Украину на фестивале FICCI BAF Awards в Индии. Ленту номинировали на премию за лучшие визуальные эффекты.
Фильм "Сторожевая застава" сняли по книге Владимира Рутковского. Шестиклассник Витя через портал времени попадает из современности в 1120 год. Древнерусский богатырь Илья Муромец считает, что это его пропавший племянник. Мальчик помогает защищать сторожевую заставу русичей от захватчиков с востока. Витя учится стрелять из лука, владеть мечом, обращается за помощью к древним славянским божествам - Перуну и Велесу, по сюжету.

Спецэффекты к картине создала киевская компания Postmodern. Она уже получала награду FICCI BAF Awards в 2014 году за визуальные эффекты к драматическому мини-сериала "Бабочки" Виталия Воробьева.

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Кроме "Сторожевой заставы", на победу в этой номинации претендуют американские картины "Бегущий по лезвию 2049", "Приключения Паддингтона-2", "Стражи Галактики-2" и индийский фильм "Бахубали-2: окончание".
Вручение наград состоится 5 марта в Мумбаи.


Премия FICCI BAF Awards была основана в Индии в 2004 году. Ее получают лучшие профессионалы в создании визуальных эффектов и анимации.

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  • "Позывной Бандерас" (реж. Заза Буадзе)
  • "Свингеры" (реж. Андрейс Экис)
  • "Дикое поле" (по роману Сергея Жадана "Ворошиловград", реж. Ярослав Лодыгин)
  • "Брама" (реж. Владимир Тихий)
  • "Тайный дневник Симона Петлюры" (реж. Лесь Янчук)
  • "Похищенная принцесса Руслан и Людмила" (реж. Олег Маламуж)
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