Украинские баритоны покорили королевский конкурс в Бельгии

Впервые в истории два исполнителя из Украины стали лауреатами конкурса в категории пения

Украинские баритоны Даниил Матвиенко и Юрий Гадзецький стали лауреатами королевского конкурса в Бельгии.

В столице Бельгии Брюсселе молодые исполнители из Украины стали финалистами и лауреатами Международного конкурса музыкантов имени королевы Елизаветы, пишет "Укринформ".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Украину демонстративно игнорировали" - музыкальный критик прокомментировал результаты Евровидения

"Впервые в истории два исполнителя из Украины стали лауреатами конкурса в категории пения. Это - дончанин Даниил Матвиенко и львовянин Юрий Гадзецький", - рассказала Тамара Точицкая, жена чрезвычайного и полномочного посла Украины в Королевстве Бельгия и представителя Украины в Евросоюзе Николая Точицкого.

Оба баритоны являются воспитанниками профессора Львовской консерватории Петра Ончула.

Украинская группа "Время и Стекло", MOZGI и Michelle Andrade выпустили совместную песню "Промінь". Она станет саундтреком к украинской комедии "Скажене весілля".