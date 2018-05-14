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Украинские баритоны покорили королевский конкурс в Бельгии

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Украинские баритоны покорили королевский конкурс в Бельгии
Впервые в истории два исполнителя из Украины стали лауреатами конкурса в категории пения

Украинские баритоны Даниил Матвиенко и Юрий Гадзецький стали лауреатами королевского конкурса в Бельгии.

В столице Бельгии Брюсселе молодые исполнители из Украины стали финалистами и лауреатами Международного конкурса музыкантов имени королевы Елизаветы, пишет "Укринформ".

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"Впервые в истории два исполнителя из Украины стали лауреатами конкурса в категории пения. Это - дончанин Даниил Матвиенко и львовянин Юрий Гадзецький", - рассказала Тамара Точицкая, жена чрезвычайного и полномочного посла Украины в Королевстве Бельгия и представителя Украины в Евросоюзе Николая Точицкого.

Оба баритоны являются воспитанниками профессора Львовской консерватории Петра Ончула.

Украинская группа "Время и Стекло", MOZGI и Michelle Andrade выпустили совместную песню "Промінь". Она станет саундтреком к украинской комедии "Скажене весілля".

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