Украинская "Википедия" назвала самые популярные статьи 2020 года

Назвали самые популярные статьи украиноязычной Википедии в 2020 году. Список возглавила статья "Украина". Ее прочитали более 850 000 раз.

Самой популярной современной лицом стала Лина Костенко - 225 000 просмотров.

Также читатели интересовались украинскими политиками: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Гео Лерос, Андрей Пальчевский и Денис Шмыгаль. Среди современников-иностранцев самыми популярными стали королева Елизавета II и Маск.

Автор: blog.wikimedia.org.ua ОО «Викимедиа Украина» назвала самые популярные статьи украиноязычного раздела Википедии в 2020 году. Список возглавила статья «Украина», которая получила более 850 000 просмотров за год. В топ-25 вошли три статьи о пандемии и коронавирус.

"Введение карантина и обучение на дому привели к всплеску популярности статей на темы из школьной программы, а также о популярной культуре. В частности, в мае одними из самых популярных статей были "Белки", "Грибы" и "Местоимение" - темы, изучаемые в рамках школьной программы. С марта наблюдаем всплеск интереса к статье "Список 250 самых рейтинговых фильмов IMDb" - очевидно, во время локдауну украинцы выбирали, какие фильмы стоит посмотреть. Зато статье "Война на востоке Украины" и "Вооруженные силы Украины" читали меньше - впервые за несколько лет они не вошли в топ-50 ", - говорит Николай Козленко, администратор украинского раздела Википедии.

В мировой Википедии рейтинг возглавила пандемия Covid-19. Статью прочитали более 83 млн раз. С коронавирусом связаны еще 6 позиций, среди которых Covid-19 в США и Индии, испанский грипп. 2-я тема - президентские выборы в США. 55 млн просмотров набрала статья про Дональда Трампа, 34 млн - о новом главе страны Джо Байдене.

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В этом году украинскую Википедию читали на 21% раз чаще, чем в прошлом году. За месяц ее посетили более 90 млн раз, что на 26% превышает показатель 2019-го. Заняла 17-е место в мировом рейтинге.