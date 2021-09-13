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Украинская режиссер сняла лучший клип года

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Украинская режиссер сняла лучший клип года
Клипмейкер Таню Муиньо также получила награду в номинации "Лучшая режиссура". Фото: Karabas

На церемонии награждения премии MTV Video Music Awards клип режиссера Тани Муиньо на песню Montero (Call Me By Your Name) рэпера Lil Nas X получил три награды.

Видео стало победителем в номинациях "Видео года", "Лучшая режиссура" и "Лучшие визуальные эффекты", передает "Укринформ" со ссылкой на сайт премии.

Клип вышел 26 марта 2021-го на официальном YouTube-канале Lil Nas X. В видео исполнитель целуется с существом со змеиным хвостом, отбивается от зрителей-статуй в инопланетном Колизее и встречается с Люцифером. Ролик получил более 340 млн просмотров.

В категории "Видео года" Montero (Call Me By Your Name) был представлен наряду с новыми клипами поп-певца Эда Ширана, рэперов The Weeknd и Doja Cat и роликом DJ Khaled и Дрейка.

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Таня Муиньо - клипмейкер родом из Одессы. Сотрудничала с украинскими исполнителями MONATIK, Время и Стекло, NK и американскими - Кэти Перри, Cardi B и Lizzo.

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