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понедельник, 26 июля 2021 21:36

Украинка стала первой в истории женщиной-дирижером немецкого оперного фестиваля

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Украинка стала первой в истории женщиной-дирижером немецкого оперного фестиваля
Оксана Лынив стала первой женщиной-дирижером в истории Байройтского оперного фестиваля в Германии. Фото: Facebook

Украинка Оксана Лынив стала первой женщиной-дирижером за 145-летнюю историю оперного фестиваля в баварском городе Байройт. Под ее руководством исполнили оперу Рихарда Вагнера "Летучий Голландец". Дебютное выступление дирижера в Байройте открывал фестиваль.

"Лынив заслужила, чтобы ей аплодировали стоя", - пишет американское издание Financial Times в своей рецензии.

Как передает Еспресо.Захід, выступление дирижера завершилось 12-минутными овациями.

Событие посетила канцлер Германии Ангела Меркель с мужем Иоахимом Зауэром.

Байройтский оперный фестиваль посвящен творчеству немецкого композитора Рихарда Вагнера. Проходит с 1876 года.

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Оксана Лынив - первая женщина на посту главного дирижера Оперы и филармонии в австрийском городе Грац. Основательница и художественная руководительница львовского Международного фестиваля классической музыки LvivMozArt и Молодежного симфонического оркестра Украины YsOU.

К 30-летию Независимости на Софийской площади в Киеве представит проект "Ковчег Украины: музыка".

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