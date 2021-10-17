Украинка стала лауреатом Центрально литературной премии "Ангелус"

Екатерина Бабкина получит 150 000 злотых. Фото: Facebook

Лауреатом Центрально литературной премии "Ангелус" стала Екатерина Бабкина. Украинка получила победу за книгу "Мой дед танцевал лучше всех". Она получит 150 000 злотых. Об этом сообщает сайт "Читомо".

Польский писатель, переводчик и литературный критик Богдан Задура получит 40 000 злотых за перевод книги на польском языке для издательства Warsztaty Kultury (Люблин). Церемония награждения состоялась во Вроцлаве во время Фестиваля Бруно Шульца.

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Кроме того, Екатерина Бабкина получила Приз зрительских симпатий имени Натальи Горбаневской. Этой наградой ее наградили по итогам читательского онлайн-опроса. Писательница получит трехмесячную стипендию на резиденцию в Вроцлавском доме литературы.

В Киеве презентовали книгу украинского историка и публициста Владимира Вятровича "Нотатки з кухні "переписування історії".