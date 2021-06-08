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вторник, 08 июня 2021 18:30

Украинец сыграет главную роль во французском сериале

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Украинец сыграет главную роль во французском сериале
Украинский актер Анатолий Панченко сыграет одну из главных ролей во французском англоязычном сериале "Инфинити". Фото: tochka.net

Украинский актер Анатолий Панченко сыграет одну из главных ролей во французском англоязычном сериале "Инфинити".

"Инфинити" - шестисерийная детективная драма о космосе, которую снимают в Украине по заказу французской компании CANAL +. Сейчас украинская часть съемок уже завершилась и съемки переместились в Казахстан. Выпуск ленты планируется на 2022 год.

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Режиссер - Тьерри Пуаро, который работал над сериалом Black Spot на Netflix, оператор-постановщик - Кристоф Нуенс, известный работой над "Люпен" для Netflix. Также будут сниматься Селин Саллетт, Влад Иванов, Эллора Торчия, Лорен Капелутто, Джаррет Мерц и Карина Арутюнян.

Анатолий Панченко родом из Донецка, с началом российско-украинской войны переехал в Киев. Год учился актерскому мастерству в американской New York Film Academy.

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08
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