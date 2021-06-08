Украинец сыграет главную роль во французском сериале

Украинский актер Анатолий Панченко сыграет одну из главных ролей во французском англоязычном сериале "Инфинити". Фото: tochka.net

Украинский актер Анатолий Панченко сыграет одну из главных ролей во французском англоязычном сериале "Инфинити".

"Инфинити" - шестисерийная детективная драма о космосе, которую снимают в Украине по заказу французской компании CANAL +. Сейчас украинская часть съемок уже завершилась и съемки переместились в Казахстан. Выпуск ленты планируется на 2022 год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Премьеры недели: Одержимые демоном и российские наркоторговцы

Режиссер - Тьерри Пуаро, который работал над сериалом Black Spot на Netflix, оператор-постановщик - Кристоф Нуенс, известный работой над "Люпен" для Netflix. Также будут сниматься Селин Саллетт, Влад Иванов, Эллора Торчия, Лорен Капелутто, Джаррет Мерц и Карина Арутюнян.

Анатолий Панченко родом из Донецка, с началом российско-украинской войны переехал в Киев. Год учился актерскому мастерству в американской New York Film Academy.