Украинцы пробрались на засекреченный военный объект России

Автор: facebook.com Исследователь Дмитрий Громов (на фото) пробрался на закрытую территорию казахского космодрома "Байконур", которым сейчас управляет Россия. Ленту об экспедиции снимал напарник Громова, режиссер-оператор Ангел Ангелов

В сети появился трейлер украинского документального фильма "Байконур. Вторжение" о путешествии на засекреченную территорию космодрома Байконур. Кинотеатральный прокат запланирован на май.

Исследователь Дмитрий Громов и оператор Ангел Ангелов отправляются в экспедицию, чтобы попасть на космодром Байконур в Казахстане. Там в законсервированных ангарах стоят советские космические шаттлы "Буран" и "Буря". Главные герои ставят целью воочию увидеть запуск ракеты "Союз". Жара, обезвоживание, голод, физическое и психологическое истощение - не единственные трудности на пути. Рискуют попасть в тюрьму, если их поймают российские военные, ведь на космодроме действует законодательство РФ.

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Ленту снимали в рамках Insiders Project - цикла документалок в жанре urban exploration об индустриальных и архитектурных локациях с ограниченным доступом. Авторы называют проект граничным между экстремальным приключением и историческим исследованием. Громов и Ангелов преодолели 50 километров пустыни и провели около трех суток на космодроме, скрываясь от охраны, чтобы снять уникальные кадры.

Мировая премьера состоялась в октябре прошлого года в рамках 4-го кинофестиваля Kharkiv MeetDocs. Картина получила гран-при зрительских симпатий, установив рекорд просмотров.

Фильм появится на украинской стриминг-платформе в Takflix летом.

"Мы решили, что сделаем кино для большого экрана, фишкой которого будет не только попасть и исследовать объект, но и попытка снять с нелегальной точки настоящий запуск ракеты. Именно в период запусков территория Байконура патрулируется с усиленным вниманием. Труднее всего было психологически. Мы на трое суток загнали себя в жаркую банку, далеко от дома, покинув зону комфорта. Иногда хотелось бросить все и просто уйти. Также терпения нужно было, чтобы пить глоток воды в час, ходить тихо. В таких условиях начинаешь бороть свои инстинкты и страх", - говорит изданию DTF Magazine режиссер фильма "Байконур. Вторжение" Ангел Ангелов.