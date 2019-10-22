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вторник, 22 октября 2019 18:00

Украинцы могут выбрать состав жюри Нацотбора на Евровидение-2020

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Телеканал СТБ предложил зрителям принять участие в голосовании за судей Нацотбора на Евровидение-2020.

Подробностями поделилась официальная страница Eurovision Ukraine в Facebook.

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Автор: www.facebook.com/eurovision.evrobachennya
  Теперь можно выбрать судей Нацотбора на Евровидение 2020.
Теперь можно выбрать судей Нацотбора на Евровидение 2020.

"Всем, всем, всем, кто хотел изменить состав жюри Национального отбора на Евровидение. Ваша мечта осуществилась. В этом году организаторы решили провести отбор не только конкурсантов, но и судей. Среди претендентов уже хорошо известные нам Андрей Данилко, Джамала, Евгений Филатов, а также Настя Каменских, Игорь Кондратюк, Оля Полякова, Дмитрий Шуров, MELOVIN и Олег Винник", - говорится в сообщении.

Проголосовать за любимого судью можно по ссылке.

Прямые эфиры Нацотбора на Евровидение должны пройти 8 и 15 февраля (полуфиналы) и 22 февраля (финал).

Скандальная украинская певица Maruv прокомментировала новые правила отбора на Евровидение-2020. Звезда довольно скептически относится к нововведениям.

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