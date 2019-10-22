Украинцы могут выбрать состав жюри Нацотбора на Евровидение-2020

Телеканал СТБ предложил зрителям принять участие в голосовании за судей Нацотбора на Евровидение-2020.

Подробностями поделилась официальная страница Eurovision Ukraine в Facebook.

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Автор: www.facebook.com/eurovision.evrobachennya Теперь можно выбрать судей Нацотбора на Евровидение 2020.

"Всем, всем, всем, кто хотел изменить состав жюри Национального отбора на Евровидение. Ваша мечта осуществилась. В этом году организаторы решили провести отбор не только конкурсантов, но и судей. Среди претендентов уже хорошо известные нам Андрей Данилко, Джамала, Евгений Филатов, а также Настя Каменских, Игорь Кондратюк, Оля Полякова, Дмитрий Шуров, MELOVIN и Олег Винник", - говорится в сообщении.

Проголосовать за любимого судью можно по ссылке.

Прямые эфиры Нацотбора на Евровидение должны пройти 8 и 15 февраля (полуфиналы) и 22 февраля (финал).

Скандальная украинская певица Maruv прокомментировала новые правила отбора на Евровидение-2020. Звезда довольно скептически относится к нововведениям.