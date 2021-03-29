Украинцы готовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин

Запустили приложение Cittart, где украинские художники выставляют на продажу свои работы. Получили два гранта от УКФ и "Фонда стартапов" на около $ 100 тыс. Об проекте рассказывает его основательница, художница Дарья Момот.

Есть ли успехи за первые дни запуска приложения?

Продали литографические принты Алисы Цой, графику до 100 долларов Александра Гребенюка, Ксении Дацюк и Александры Жумайловой-Дмитровской. Последняя исследует проявления женственности, обыгрывает глянцевую эстетику безупречных тел. Ее героини - homo televisius, то есть человек телевизионный. Говорят цитатами из фильмов и передач, понимают мир с помощью новостей, питаются продуктами с рекламы. Также художница выставила серию работ VR_Rabbits. Изобразила девушек с кроличьими ушами, во вселенных "Джокера", "Алисы в стране чудес" и тому подобное. Зарегистрировались и выставили свои работы более 100 художников. Есть известные, как Александр Ройтбурд, Олег Тистол, Андрей Блудов, Юлия Беляева, Нина Мурашкина, Анастасия Подервянская, Юрий Денисенков, Никита Цой. Также еще около 200 художников подали заявки. Карантин доказал, что нужно переходить в онлайн и оно того стоит. Искусство - это некий симбиоз прогрессивного и консервативного. Интерес со стороны художников есть, главное - такой же от покупателей. Там тоже есть регистрации, но более пассивные. Автор: Facebook Работу львовской художницы Ксении Дацюк купили через несколько часов после публикации в приложении Cittart.

Кто покупает современное искусство?

Появились новые покупатели, которые не ходят в галереи, но охотно просматривают новостную ленту и купят искусство по доступным ценам напрямую у художников или в фейсбук-группах. Искусство - это некий симбиоз прогрессивного и консервативного Знаю много людей около 30 лет, из совершенно разных профессий, юристы и финансисты, креативщики, которые никогда не ходили в галереи, но хотят купить картину. Я покупаю несколько работ в год, хотелось бы больше. Отвела для них отдельную комнату. Интерес со стороны художников есть, главное - такой же от покупателей Среда должна расшириться с нескольких десятков коллекционеров, за которыми "охотятся" все галереи Киева одновременно. Они часто разбираются в искусстве лучше, чем сами художники. Два года назад основали клуб. За все время в нем не более десяти членов, на всю страну. Это закрытый клуб, но тем не менее, такое количество заядлых коллекционеров о чем-то говорит.

Дорого покупать картины?

Большинство украинцев готовы платить за арт-объект в среднем 500 долларов. Например, если зайти в наше приложение, за 800 гривен есть прекрасная графика и тиражное искусство. От 500 долларов начинается живопись. И это отобранные нами интересные авторы. Могут стать инвестицией. Хорошие художники всегда дорожают в цене. Мы проводили опрос. Основными мотивациями покупки остаются "понравилось" и "на подарок". Главный фактор - эстетика, а уже на втором месте, со значительным разрывом, цена и доступность. Есть опасения, что искусство - это всегда о больших деньгах и амбиции позволить себе иметь коллекцию дома. Хотим показать, что это доступно для всех, на любой бюджет. В арте есть свои "Сильпо" и Good Wine. Я за любые параллели. Большинство украинцев готовы платить за арт-объект в среднем 500 долларов Однако наши художники не привыкли создавать низкоценовой художественный продукт, этим отпугивают покупателей. В галереях редко бывают форматы, дешевле тысячи долларов. Собирать коллекцию действительно дорого, но должны предложить, с чего можно начать. В Европе и Америке художники более предприимчивые. Мыслят следующим образом: если картины дорогие, напечатаю с ними постеры, каталоги, футболки с принтами. Могло бы быть интересным иметь банальную сувенирку от украинского художника. Это одна из опций для снижения "барьера входа" к покупке искусства, но не панацея.

Что может сделать сам художник, чтобы его картины покупали?

Есть большая проблема, что художники нигде не регистрируются и устанавливают необоснованные цены. Первое, что могут сделать - хотя бы оформить ЧП. Автор: Facebook Художница Дарья Момот создает на холсте работы с карантинной хроники Hedonist in Quarantine. В Европе распространена практика, когда художник подписывает контракт с галереей и дальше всем занимается арт-дилер. У нас пальцев одной руки хватит, чтобы перечислить таких. Почти никто не работает на эксклюзивных правах. В наших реалиях художник должен быть наполовину бренд-менеджером. Берешь себя в руки и доносишь идеи своих работ не только визуально, но и словесно. Искусство доступно для всех, на любой бюджет. В арте есть свои "Сильпо" и Good Wine Из своего опыта как художника часто замечала, когда потенциальный коллекционер начнет фолловить меня в Фейсбуке, то где-то через год покупает какую-то картину. Наша платформа так же, в первую очередь - инструмент. Мы приводим туда тех, кто интересуется искусством. А дальше дело за художниками, они сами выкладывают свои работы. Мы не персональные бренд-менеджеры, не можем сделать описания к каждой. Их только на момент запуска было полтысячи. Но параллельно разрабатываем маркетинговые материалы, чтобы мотивировать художников. Инструкции, как выгодно рассказать о своем творчестве. Подбрасываем идеи, чтобы помочь. Художники нигде не регистрируются и устанавливают необоснованные цены. Первое, что могут сделать - хотя бы оформить ЧП Украинские художники отличаются своей устойчивостью. Особенно те, кому сейчас около тридцати, их профессиональное формирование проходило именно на фоне революций и нестабильности.

Какая судьба галерей, если все переходит в онлайн?

Оффлайн останется, но самостоятельным не будет. Разве что как показатель авторитетности. У нас опубликован ряд экспертов и галерей, которым доверяем. Соответственно и художникам, которые с ними сотрудничают. Когда начинаешь задумываться: а сколько же на самом деле существует прибыльных галерей, то понимаешь, что успешные истории единичны. Многие финансируется за счет донатов и меценатства. До сих пор нет музея современного искусства, который бы транслировал ценности и освещал достояние, которым должны гордиться. Этот этап не получится перескочить. Когда начинаешь задумываться: а сколько же на самом деле существует прибыльных галерей, то понимаешь, что успешные истории единичны Мы сами не знаем, что такое украинское искусство, но хотим, чтобы знали другие. В воображении иностранцев, это все еще сумасшедший микс Малевича, Примаченко и советского влияния, в чем невозможно разобраться. Еще внутренний запрос на это не созрел, украинцы не сильно заинтересованы в своей презентации за рубежом. Художники, которые реализовали себя там - это их заслуга, а не наша. Автор: Facebook Александр Гребенюк стал одним из первых художников, чью работу купили в приложении Cittart. Разместил картину "Облако и человек". Написал маслом на холсте, который купил 2012 года в Донецке. После начала русско-украинской войны вывез его в Харьков, как самое ценное, что было в мастерской и поместилось в багажник.

Почему необходимо иметь такое приложение внутри страны?

Есть иностранные площадки для продажи искусства, как Saatchi и Artfair. Они не очень заинтересованы в украинском рынке из-за его незначительный объем. Поэтому не продвигают себя активно у нас. Украинские художники, конечно, могут там участвовать, но это не формирует отечественный интернет-ландшафт. Большая часть рынка приходится на США - это примерно 44 процента от глобального арт-рынка. Следующими идут Великобритания и Китай, 20 и 18 процентов соответственно. Соединенные Штаты - лидер последние 50 лет из-за одного из крупнейших количества людей с высоким и выше среднего уровня дохода в мире. У них развита культура, в том числе критика. Политика администрации США последних лет породила беспокойство. Внедрили новые тарифы на импорт искусства и антиквариата из Китая и Европы. Это может укрепить рынки других стран и ослабить продажи в Америке. Ее успех заключался в сборе искусства со всего мира. Привлекали не только американских, но и международных коллекционеров. В воображении иностранцев украинское искусство - сумасшедший микс Малевича, Примаченко и советского влияния Рынок Великобритании сократился из-за Brexit. Кое-где ее подвигает Китай. Доминирование Китая на мировом арт-рынке началось в 2005-м с открытием аукционного дома в Пекине. Стали первыми в мире во время кризиса 2008-2009 годов. 70 процентов картин на китайских аукционах стоит до 5000 долларов. Благоприятная для бизнеса среда Гонконг обеспечила статус ключевого центра сбыта искусства в Азии. Но из-за протестов уменьшилось количество международных посетителей. Автор: Facebook Среди работ, которые художник Александр Ройтбурд разместил для продажи в приложении Cittart, - сюрреалистическая картина "Падуанская герцогиня". Написал 2018-го. Стоит 56 тыс. грн. У нас же проблема в том, что весь рынок искусства - теневой. Примерно 90 процентов в тени. Поэтому имеет стихийный характер. Взаимоотношения не оформлены, нет общепринятых законных практик. Покупатель встретился с художником, заплатил наличными, разошлись. В онлайне же все прозрачно. Хотя нам в шутку советуют сделать в приложении функцию расплатиться кэшем. Но мы хотим выйти на профессиональный и легальный уровень. Я понимаю, что это касается всей нашей экономики, не только искусства. Если бы картины покупались и с них платились налоги, была бы везде другая ситуация. Если же художник за год продал пять картин, то от него нельзя ожидать налогов и контрактов. Это сложно назвать бизнесом. С другой стороны, если поговорить об этом с предпринимателем, он скорее всего скажет, что в прозрачную невозможно выжить.

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Какие были сложности при разработке приложения?

Дороже всего обходятся разработчики, должно быть задействовано минимум 3-4. У них высокие зарплаты. Даже незначительные коррективы привлекают одновременно 3-4 человек. Дорого обходится содержание сервера и сбор данных для аналитики. Примерно 90 процентов украинского рынка искусства находится в тени Можно придумывать все что угодно, но ресурс разработчиков ограничен. Это не зависит от денег, хотя мы и так экономим. Привлекать новых программистов на разных этапах сложно и нерационально. Автор: Facebook В своих работах художница Александра Жумайлова-Дмитровская исследует проявления женственности, обыгрывает глянцевую эстетику безупречных тел. Для коллекции VR_Rabbits изобразила девушек преимущественно с кроличьими ушами. Поняла, что больше никогда не буду подаваться на гранты. Только если дело всей моей жизни, как в этот раз. Много времени тратишь на заполнение заявки. Пока ее рассмотрят, пройдет полгода и уже надо переписывать, потому что что-то изменилось. Попадаешь под невероятный контроль, готовишь отчеты. Есть слухи, что можно получать гранты и существовать за их счет. Но если такое кому-то и удается, то за этим стоят сотни часов работы с бумагами и отчетами. Гранты - это больше о миссионерстве, чем о зарабатывании на них денег. На самом деле там и выводить нечего. Чем больше грант, тем больше обязательств. Получили несколько десятков отказов на питчинге в Лиссабоне, Португалия. Это было хорошее заземление. Имели иллюзии, что чем-то отличаемся от обычных бизнес-проектов. Гранты - это больше о миссионерстве, чем о зарабатывании денег В первую очередь получили вопросы от инвесторов, как будем себя вести в проблемных ситуациях и имеем ли запасной план. Оказывается, прекрасные идеи появляются у многих людей. А реализовать их могут не все. Надо проработать все, до короткого питча. На основе этих трех минут вопросов-ответов делают вывод, давать ли вам деньги. Не всегда пробелы можно компенсировать харизмой или прорывной идеей.

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В марте 2021-го знаменитый аукционный дом Christie's впервые продал полностью цифровую картину - "Первые 5000 дней" художника Бипла. Продали за рекордные $69,3 млн. Набирает популярность продажа картин в виде NFT-токенов. Это уникальные крипто единицы, которые нельзя воспроизвести или обменять. Певица и жена Илона Маска Граймс заработала на этом около $ 6 млн за 20 минут. Продала свою коллекцию произведений цифрового искусства. Это неподвижные изображения, или анимации "Смерть старых", "Земля" и "Марс".