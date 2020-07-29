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среда, 29 июля 2020 16:47

Триптих Бэнкси с политическим сюжетом ушел с молотка за 2,2 млн фунтов

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Триптих Бэнкси с политическим сюжетом ушел с молотка за 2,2 млн фунтов
Продали триптих Бенкси. Фото: Sotheby's

На аукционе в Лондоне продали три картины Бэнкси, на которых британский художник отобразил кризис мигрантов. Триптих купили за 2,2 млн фунтов стерлингов.

В этот же день на аукционе были представлены работы Рембрандта, Пикассо и Бриджит Райли, пишет The Guardian.

Бэнкси предложил продать эти картины, чтобы собрать деньги для больницы в Вифлееме. Там закупят детское реабилитационное оборудование и построят новое отделение для лечения острых инсультов.

Триптих называется "Средиземное море 2017". На первый взгляд картины в традиционном обрамлении выглядят как морские пейзажи эпохи романтизма. Однако спасательные круги и оранжевые жилеты, вымытые на берег, рассказывают другую историю.

Бэнкси посвятил триптих проблеме мигрантов в Европе, которые часто не доплывают до пункта назначения и тонут в своих ненадежных лодках.

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Изначально работы художника оценили в сумму от 800 тыс. до 1,2 млн фунтов стерлингов. Однако в финале разгорелось соревнование между двумя анонимными покупателями. В итоге сумма в 2,2 млн фунтов стала второй по величине за работы Бэнкси, которые продавали на аукционе.

Английский художник Бэнкси представил новую картину на тему протестов в США, которые начались после смерти афроамериканца 46-летнего Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

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