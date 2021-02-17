"Трех мушкетеров" переснимут с темнокожими актерами

Ева Грин сыграет Миледи в новой версии "Трех мушкетеров". Фото: Pinterest

Снимут цикл фильмов по романам Александра Дюма "Три мушкетера".

Одновременно идет работа над двумя лентами - про д'Артаньяна и отдельно об Анне де Бейль, известную как Миледи. Всего франшиза будет состоять из 3 картин, первые 2 должны выйти в прокат одновременно.

Д'Артаньяна воплотит француз Франсуа Сивил, Атоса - Венсан Кассель, Миледи - Ева Грин. Играла в "300 спартанцев", "Золотой компас", одной из частей бондианы "Казино Рояль", "Город грехов". Дважды снялась у Тима Бертона - "Мрачные тени" и "Дом странных детей мисс Сапсан".

В фильм добавили персонажа, которого в Дюма не было - темнокожий мушкетер.

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Бюджет составляет €60 млн.

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