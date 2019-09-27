Тина Кароль впечатлила подтянутыми ягодицами в розовом мини-платье

Дополнила исполнительница дерзкий образ распущенными волосами и фирменной яркой помадой Фото: instagram.com/tina_karol1_

Украинская певица Тина Кароль произвела фурор среди поклонников. Певица появилась в ультракоротком обтягивающем платье.

В кадре можно увидеть подтянутые ягодицы певицы в обтягивающем платье. Новым снимком артистка поделилась в Instagram.

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На фото женщина в ультракоротком розовом платье в бельевом стиле. Кароль позирует, стоя спиной к камере. Дополнила исполнительница дерзкий образ распущенными волосами и фирменной яркой помадой.

Украинская певица Тина Кароль, которая выступает в роли телеведущей шоу "Танцы со звездами", потрясла сеть пикантным нарядом в прямом эфире проекта. Видео, на котором видно откровенное платье звезды, опубликовали на фан-странице Тины.