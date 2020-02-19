The HARDKISS презентовали новое видео на песню "Касатка"

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
Просмотров: 423
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
1 Просмотров: 963
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
2 Просмотров: 1089
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
7 Просмотров: 5598
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Просмотров: 2475
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 990
Что будет с ценами в Украине
Что будет с ценами в Украине
1 Просмотров: 1431
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Просмотров: 2286
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
1 Просмотров: 2484
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Просмотров: 5409
Фото
Все фото
13
9
9
15
5
Английский рокер выучил мат
Английский рокер выучил мат
Графика Георгия Якутовича называли художником, который мыслит
Графика Георгия Якутовича называли художником, который мыслит
Люблю наркотики, но их перерос: Маколей Калкин дал интервью
Люблю наркотики, но их перерос: Маколей Калкин дал интервью
&quot;Друга Ріка&quot; сыграла акустический концерт во львовской опере
"Друга Ріка" сыграла акустический концерт во львовской опере
&quot;Насчет абстракции мне задают два вопроса. Зачем это нужно и разве я сам так не могу&quot; - искусствовед Диана Клочко
"Насчет абстракции мне задают два вопроса. Зачем это нужно и разве я сам так не могу" - искусствовед Диана Клочко
Видео
Все видео
The HARDKISS презентовали новое видео на песню "Касатка"
The HARDKISS презентовали новое видео на песню "Касатка"
Трейлер фильма "Номера" по пьесе Сенцова появился в сети
Трейлер фильма "Номера" по пьесе Сенцова появился в сети
"Вокала нет" - выступление финалиста нацотбора раскритиковали в сети
"Вокала нет" - выступление финалиста нацотбора раскритиковали в сети
Американка поразила исполнением песни "Два кольори"
Американка поразила исполнением песни "Два кольори"
В прокат выходит украинский фильм о непростых отношениях друзей
В прокат выходит украинский фильм о непростых отношениях друзей
Интервью
1/5
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Просмотров: 882
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 990
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 999
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 2556
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
3 Просмотров: 1224
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
18 февраля 2020
Просмотров: 369
Лідери роздягальні тренерами не стають
У радянські часи був тип "розумного роботяги". Він добре знав свою справу, допомагав давати план і тому спокійно посилав подалі безпосереднє ...
среда, 19 февраля 2020 12:20

The HARDKISS презентовали новое видео на песню "Касатка"

  Комментировать
The HARDKISS презентовали новое видео на песню &quot;Касатка&quot;
Песню написали в новогоднюю ночь, а клип записали через три недели после того. Фото: Андрей Максимов.

Украинская группа THE HARDKISS презентовала новое видео на песню "Касатка".

Песня - второй сингл нового альбома группы. Он выйдет в следующем году.

"Песню написали в новогоднюю ночь под гитару. Это история о мечтах и ​​возможностях. По атмосфере песня совсем не похожа на предыдущий сингл "Живая", но продолжает тематику будущего альбома. Клип сняли через три недели после записи песни. Режиссер видео Валерий Бебко, оператор - Kirill San", - рассказывает менеджер группы Егор Кириянов.

"Касатка" - это не просто песня, это состояние. Погружение в прямом и переносном смыслах. Это рассказ человека, который хочет увидеть мир другими глазами, посмотреть на вещи под другим углом зрения. Побыть кем-то другим, например, касаткой. У каждого из нас, в отличие от животных, столько возможностей, но, к сожалению, используем мы их так редко. Касатка может только мечтать увидеть мир. Увидеть далекие страны, поля за океаном, мельницы и новые города. Именно об этом она мечтает и поет", - рассказывает вокалистка группы Юлия Санина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Английский рокер выучил мат

Группа THE HARDKISS начинает сотрудничество со Всемирным фондом природы WWF Украины. В этом году музыканты будут активно участвовать в программе фонда "Свободные реки Украины LET IT FLOW!" Программа будет обеспечивать исследование и сохранение состояния рек, демонтаж старых плотин и дамб, чтобы восстановить русла для миграции и нереста рыбы.

В сети обсуждают выступление дуэта Tvorchi, набравшего максимальные баллы на втором полуфинале Нацотбора на Евровидение-2020. Дискуссия разгорелась под видео выступления. Его опубликовали на официальном канале СТБ в YouTube.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «The HARDKISS презентовали новое видео на песню "Касатка"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
февраля

Нардепа нашли с простреленной головой

Людей обязали питаться в столовых

Японцев начали переселять

Самое читаемое
Пропавшую 5-летнюю девочку нашли мертвой
Пропавшую 5-летнюю девочку нашли мертвой 1 Просмотров: 34470
Погибли двое братьев: новые подробности трагедии с затонувшим авто
Погибли двое братьев: новые подробности трагедии с затонувшим авто Просмотров: 16956
В Китае внезапно умер 29-летний украинский фигурист
В Китае внезапно умер 29-летний украинский фигурист Просмотров: 15120
С полуоткрытой грудью под знойным солнцем: певица призвала поклонникам наслаждаться жизнью
С полуоткрытой грудью под знойным солнцем: певица призвала поклонникам наслаждаться жизнью
18
 2 Просмотров: 14508
Все о ВНО-2020
Все о ВНО-2020
 Просмотров: 9018
Культура
В прошлом году в Украине запретили фильм с участием Зеленского
В прошлом году в Украине запретили фильм с участием Зеленского 4 Просмотров: 2241
Вышла повесть о рабе-беглеце
Вышла повесть о рабе-беглеце
 Просмотров: 225
Трейлер фильма "Номера" по пьесе Сенцова появился в сети
Трейлер фильма "Номера" по пьесе Сенцова появился в сети
 Просмотров: 279
"Вокала нет" - выступление финалиста нацотбора раскритиковали в сети
"Вокала нет" - выступление финалиста нацотбора раскритиковали в сети
 Просмотров: 1719
Евровидение-2020: кто выступит во втором полуфинале нацотбора
Евровидение-2020: кто выступит во втором полуфинале нацотбора Просмотров: 972
Больше всего комментируют
7
Зеленский: "Агрессор совершил провокацию. Вооруженные силы Украины дали достойный отпор"
5
"Я общаюсь с избирателями, с вами не хочу" - "слуга" нахамил журналистам
4
В прошлом году в Украине запретили фильм с участием Зеленского
2
Пресс-секретарь Зеленского начала строчить посты на русском и опозорилась
2
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
Голосов: 204
Голосование Кто должен представить Украину на Евровидении 2020 в Роттердаме?
  • Krutь
  • Jerry Heil
  • Go A
  • Девід Аксельрод
  • Khayat
  • Tvorchi
  • Кто-то из полуфиналистов Нацотбора
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua