The Guardian опубликовала комикс о Евромайдане

Фото: theguardian.com

Британское издание The Guardian опубликовало комикс "They have bullets. We have the city" художника Алекса Павлоцкого. Он рассказывает о событиях украинской революции достоинства. Об этом сообщил автор в Facebook

Комикс вышел в разделе The Guardian Cities. Он состоит из четырех частей: Euromaidan: The City as a Weapon, Euromaidan: The Camp in the City, Euromaidan: The War Zone, Euromaidan: The Tent Village.

В комиксе речь идет о событиях от первых протестов в ноябре 2013 года по август 2014 года, когда разобрали палаточный городок.

Художник рассказывает об избиении студентов в ночь на 30 ноября, убийства участников Майдана 18-20 февраля и вспоминает российско-украинскую войну, называя ее "гражданской" ( "civil war").

Алекс Павлоцкий видел события воочию: он был в Киеве до сведения палаточного городка на Майдане Независимости в начале 2014-го. Павлоцкий - иллюстратор, художник комиксов и антрополог из Мельбурна, Австралия. Сейчас живет и работает в Новой Зеландии.

Во Франции вышел комикс "Любовь на Майдане". Посвященный украинской революции достоинства. Первый том издания называется "Елена".