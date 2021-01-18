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понедельник, 18 января 2021 12:08

The Beatles возглавили американский чарт

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The Beatles возглавили американский чарт
Пол Маккартни и Джон Леннон исполняют песню I Want to Hold Your Hand в ноябре 1963-го в Лондоне. Фото: AP

18 января 1963 года группа The Beatles впервые появилась в американском чарте Billboard. Песня I Want to Hold Your Hand заняла 35-е место.

К моменту выхода пластинки в Британии на нее собрали более миллиона предзаказов. Первый тираж составил 700 тыс. экземпляров. В мире продано более 12 миллионов копий.

Считается, что с I Want to Hold Your Hand начался успех группы в США. Явление получило название - британское вторжение. Впоследствии к The Beatles присоединились The Who, The Yardbirds, The Rolling Stones. Британское вторжение закончилось в 1966-1967 годах, потому что началась эпоха психоделического рока . Жанр приобрел популярность благодаря группам The Byrds, The Doors, Grateful Dead.

Песню написали Джон Леннон и Пол Маккартни. "Мы сидели в маленьком подвале, играли на фортепиано. Так составили I Want to Hold Your Hand, - рассказал Леннон в 1980-м журналу Playboy. - В те времена мы действительно работали так. Оба одновременно играли что-то себе под нос. Один на один".

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Дочь Пола Маккартни снимет фильм о "Эбби Роуд". The Beatles создали в этой студии 190 из своих 210 песен. В 1969-м своей 12-й пластинке дали название Abbey Road. Широкую известность получила обложка, на которой четверка переходит одноименную улицу.

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Дата
18
января

The Beatles возглавили американский чарт

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