Темнокожий вокалист повторяет "спасибо" и "харашо"

Пэт Эпплтон восемь лет поет в группе "Де Фаз". Немецкая группа выступала в Киеве, Харькове, Донецке, Луганске, Одессе, Днепре. Фото: Андрей Еловиков

8 декабря в 2008 году немецкая джазовая группа De-Phazz выступила в бывшем Октябрьском дворце столицы. Аранжировку для группы сделал украинский оркестр "Лыбидь". Выступали с немцами в шести городах Украины.

"Концертное агентство заметило нас после трех проектов "Танцы со звездами", - рассказывает руководитель оркестра "Лыбидь" Григорий Постой. - Предложили сыграть с De-Phazz. Прислали тонны партитур, а репетиция была одна".

Зрители дважды вызывают музыкантов на бис. Темнокожий вокалист Карл Фриерсон повторяет "спасибо" и "харашо". Вокалистка Пэт Эпплтон просит публику отпустить их, потому что опаздывают в Харьков.

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De-Phazz - немецкая группа с Гейдельберга, основанная в 1997 году. Идея создания и реализации принадлежит композитору и сценаристу Питу Баумгартнеру.