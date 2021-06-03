Тейлор Свіфт зніметься в кіно

Тейлор Свифт снимется в новом фильме Дэвида Рассела. Фото: Instagram

Американская певица Тейлор Свифт снимется в фильме режиссера Дэвида О. Рассела. Он известен по лентам "Мой парень - псих", "Американская афера", "Боец".

Сюжет фильма пока держат в секрете. Известно, что события будут разворачиваться на фоне Великой депрессии в Америке 1930-х. Сейчас известно, что съемки уже закончились в Лос-Анджелесе. Выпускать фильм будет американская киностудия 20th Century Studios.

Также в ленте сыграют Марго Робби, Кристиан Бэйл, Рами Малек, Крис Рок и Роберт Де Ниро.

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Тейлор Свифт дебютировала в кино в 2019 году, в фильме "Кошки". Стала одной из самых успешных музыкальных исполнительниц всех времен, продала более 40 миллионов копий своих альбомов, - включая 27,8 миллиона копий в США и более 130 млн цифровых синглов.