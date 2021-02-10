Тарантино раскритиковал оскароносный фильм

Джокера в психологическом триллере 2019-го воплотил Хоакин Феникс. Для роли сбросил 24 килограмма. Получил "Оскар" и "Золотой глобус". Фото: Pinterest

Американский режиссер Квентин Тарантино раскритиковал фильм "Джокер" 2019-го. Назвал его слишком монотонным.

"В каком мире мы живем? Берем великие фильмы 1970-х и перерабатываем их в артефакты поп-культуры? "Таксист" - в виде "Джокера", "Апокалипсис сегодня" - в виде "К звездам", - говорит Тарантино в трехчасового подкасте Empire.

Добавил, что "Джокера" есть смысл смотреть только на большом экране в кинотеатре.

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Похвалил лишь одну из последних сцен фильма, которая вызвала противоречивые мнения зрителей и критиков. В ней Джокер приходит на вечернее шоу персонажа Роберта де Ниро.

"Он не злодей из кино. Он не заслуживал смерти. Однако, пока зрители наблюдали за жизнью Джокера, они хотели, чтобы он убил Роберта де Ниро ... А если бы Джокер не убил его? Люди бы слились. Это диверсия на массовом уровне! Они заставили аудиторию думать, как бедный сумасшедший, и хотеть того, чего обычно не желают. Зрители соврут, если скажут: "Нет, мы не хотели, чтобы так произошло в фильме", - говорит режиссер.

Джокер - злодей серии комиксов DC, главный соперник Бэтмена. 2019-го про Джокера сняли фильм, который собрал $1 млрд в международном прокате. Получил награды на Венецианском кинофестивале, "Оскаре" и "Золотом глобусе". Режиссер - Тод Филипс. Признался, что вдохновлялся фильмами 1970-х Мартина Скорсезе "Таксист" и "Король комедии". В обоих главную роль сыграл Роберт де Ниро. Появился в "Джокере" в образе ведущего вечернего шоу.