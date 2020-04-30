Сыграл в сериале Президента, ставит комедию в Херсонском театре

Грузинский актер и режисер Каха Гобидзе играет Президента в грузинском сериале "Подруги моей жены".

В Херсонском театре им. Николая Кулиша спектакль "Станцует со мной танго" ставит грузинский режиссер Каха Гогидзе. Репетиции проходят онлайн.

Спектакль по пьесе 53-летней грузинской драматургини Нино Мирзиашвили.

Ната и художник Бек влюблены. Отец девушки Георгий против их отношений. Внезапно возвращается домой во время свидания влюбленных. Парень убегает на балкон соседей - супругов интеллигентов.

Разгневанному отцу Наты врут, что это их старый знакомый. Пообщавшись с любимым дочери Георгий начинает симпатизировать парню. А когда узнает, что перед ним тот самый художник, который зарабатывает на жизнь картинами с обнаженными женщинами уже не может избавиться дружбы. Дает согласие на брак, по сюжету.

"Легкая ситуативная комедия. Типичная комедия ситуаций. Я ставил эту пьесу в Сенаки, - рассказывает Каха Гогидзе. - Драматургиню Нино Мирзиашвили знают в театральных кругах Грузии. Она пишет хорошие пьесы. В Херсоне это будет моя вторая постановка в Украине. "Гомолюденс" белорусского драматурга Тимофея Ильевскому сделаю в Николаеве. Всего я поставил около 33-х спектаклей и сыграл около 150 ролей. Играю Президента Грузии в сериале "Подруги моей жены". Этот фильм смотрят грузины по всему миру, поэтому возможно я тоже когда-то стану президентом.

Каха Гогидзе - главный режиссер месхетинского государственного драматического театра. Родом из городка Ахалцихе, возле Турецкой границы, живет в Тбилиси. Прошлой осенью был членом жюри международного театрального фестиваля Homo Ludens - 2019 в Николаеве. Возникла идея поставить спектакль в Николаевском театре русской драмы. Пьеса "Гомолюденс" о солдате, который стал успешным благодаря тому, что играл судьбами людей - собирательный образ тиранов Муссолини, Сталина и Гитлера. Кроме этого на фестивале в Николаеве главный режиссер Херсонского театра Сергей Павлюк предложил Кахе Гогидзе поработать с его труппой. В Херсоне грузинский режиссер никогда не был. Работу в Украине должен начать в апреле. Карантин подвинул планы. Если не восстановится авитранспорт режиссер планирует добраться паромом в Одессу, а оттуда автотраспортом в Николаев и Херсон.

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"С актерами пока работаем на русском. Когда мы придем к окончательному варианту представления, набросаем сцены, хочу, чтобы пьесу перевели. Это будет для меня первый опыт постановки на языке, которого я к сожалению, не знаю. Но приеду в середине августа, и за месяц надеюсь подучить украинский ", - добавляет грузинский режиссер.

Грузинский режиссер Каха Гогидзе прошлого года был членом жюри фестиваля Homo Ludens в Николаеве. Херсонский театр Кулиша привез туда спектакль "Калека с острова Инишмаан" ирландского драматурга Мартина Макдона. На роль Нелли в свою постановку "Станцует со мной танго" Гогидзе пригласил заслуженную артистку Украины Татьяну Проворову, которая играла в том спектакле.