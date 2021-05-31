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понедельник, 31 мая 2021 18:30

Светлана Алексиевич и Анджелина Джоли обсудили ситуацию в Беларуси

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Светлана Алексиевич и Анджелина Джоли обсудили ситуацию в Беларуси
Анджелина Джоли встретилась со Светланой Алексиевич. Они обсудили белорусских политзаключенных. Фото: Telegram

Лауреатка Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич и американская писательница Анджелина Джоли обсудили ситуацию в Беларуси.

Встреча длилась около 2 ч., организовал Фонд культурной солидарности Беларуси совместно с Amnesty International.

Джоли поделилась, что ее поразила книга "У войны не женское лицо". Белорусская писательница взамен рассказала историю 17-летнего Никиты Залатарова, которого приговорили к пяти годам тюрьмы. Как отмечают правозащитники, подростка после задержания не раз били полиция и работники СИЗО, несмотря на то, что парень страдает эпилепсией.

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Задержанного в Беларуси оппозиционного журналиста и соучредителя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича бьют и пытают. Об этом заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

23 мая самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко приказал перехватить самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. На борту был соучредитель оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Блогера и его девушку Софию Сапегу арестовали.

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