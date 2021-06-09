С"В голове вертелось - скоро эти люди начнут друг друга убивать" - кинофестиваль "Молодость"

Автор: facebook.com Фильм "Я работаю на кладбище" представил Украину в международном конкурсе юбилейного кинофестиваля "Молодость". Рассказывает о бывшем архитекторе, который продает надгробные памятники. В ленте сыграли актеры (слева направо) Анна Иванова, Виталий Салий и полька Виктория Городецкая

206 фильмов представили на 50-м Киевском международном кинофестивале "Молодость". О шести из них Gazeta.ua рассказал кинокритик Денис Буданов. Также поделился впечатлениями от мероприятия.

"После любви" - реж. Алим Хан, Великобритания

- Фильм, который понравился больше всего. Англичанка приняла ислам в замужестве с пакистанцем. После смерти мужа выясняет, что все время был во Франции вторую неофициальную жену и сына. Приходит к ним домой в роли уборщицы, потому что собираются переезжать. Не говорит, кто она. Проводит несколько дней в доме, моя унитаз, помогая собирать вещи и узнавая подробности.

Исполнительница главной роли Джоанна Сканлан - очень характерная, играет замечательно. Снято красиво. Хороший образец жизненного, сентиментального кино. Такой сюжет был бы находкой для Оксаны Байрак, если бы она была хорошей постановщицей.

Единственный фильм на фестивале, во время которого я плакал. Манипулятивный, но все кино такое - чтобы подумать, почувствовать. Название - ключ к пониманию. Женщина посвятила всю жизнь мужчине, но обнаруживает, что у него была вторая жизнь. Не жалеет. Смирилась и приняла. В конце все находят взаимопонимание. Семья воссоединяется на могиле мужа.

"Кельты" - реж. Милица Томович, Сербия

- Белград, 1993-й. Марианна устраивает для дочери вечеринку по случаю ее восьмого дня рождения. Приглашает ее сверстников вместе с родителями. Пока дети играют, взрослые выпивают на кухне, спорят о политике, выясняют отношения. Марианна осознает, что хочет большего, чем пьяные гости и невнимательный муж. Отправляется в ночной город.

Первая мысль, когда выходишь из кинозала - почему такого фильма нет у нас? Кино узнаваемое для украинского зрителя. Важен антураж эпохи. Сербские 1990-е напоминают наши, почти отражают. Например, надо маргарин на торт взять, потому что масло дорогое. Большинство бедно одеты, кроме актрисы театра, которая может себе позволить.

Но у них это страна на грани войны. Первые столкновения в бывшей Югославии начались в 1991 году. Между разыми народами царила бытовая неприязнь. Один персонаж говорит: "Главное, не называй сына хорватским именем". Есть сцена, где уставшая замужняя женщина ушла и переспала с первым встречным на улице.

Во время просмотра в голове крутилось - скоро эти люди начнут друг друга убивать. Этому же посвящена еще одна фестивальная премьера - "Куда ты идешь, Аида?" боснийки Ясмилы Жбанич о резне в Сребренице.

"Луззу" - реж. Алекс Камиллери, Мальта

- Лента из страны, которая практически ничего не снимает. Проникновенная социальная драма в стиле Кена Лоуча, только со своей индивидуальностью. Режиссер предлагает уникальный взгляд на рыболовство в своей стране. Поднимает неудобные вопросы современной Европы и мальтийского общества. В кадре - настоящие рыбаки.

Главный герой Джесмарк осознает, что традиционный промысел его предков под угрозой - из-за уменьшения популяции, беспощадной рыбной промышленности и ухудшении экологии. Но должен зарабатывать достаточно денег, чтобы обеспечить жену и новорожденного сына, который нуждается в лечении.

В конце концов мужчина соглашается на предложение Европейского Союза. Имеют программу, направленную на уменьшение промысла и сохранение рыбы. Предлагают компенсацию, если не будешь рыбачить. Для Джесмарка это дело всей жизни, ничего другого не умеет. Фактически отказывается от своей сути. За 7 тыс. евро продает деревянную лодку "Луззу", которая досталась еще от деда. Сдает лицензию.

Двусмысленность в том, что все равно этим будут заниматься крупные корпорации и суда. А маленькие люди, которые испокон веков рыбачили - вынуждены идти на "сделку с дьяволом".

"Карнавал" - реж. Хуан Пабло Феликс, Аргентина, Бразилия, Чили, Мексика, Боливия, Норвегия

- Юноша Кабра живет вместе с матерью на севере Аргентины. Мечтает стать профессиональным исполнителем традиционного танца маламбо. Готовится к самому важному соревнованию в жизни во время карнавала на границе между Аргентиной и Боливией.

В начале герой соглашается на контрабанду. Перевозит нелегально пистолет и продает. За полученные деньги приобрел танцевальную обувь. Затем маховик сюжета закручивается, потому что из этого пистолета убили бабушку. Покупатель оружия вывел на парня, и ему грозит арест. В это время из тюрьмы выходит отец. Чтобы отмазать сына, должен вспомнить свое криминальное прошлое. Начинается семейное путешествие с выяснением отношений и столкновением с бандитами, которое заканчивается красивым танцевальным номером.

Это история взросления с криминальными элементами. Неплохая сентиментальная картина, где не хватило какого-то всплеска эмоций. Больше всего интересен колорит местной жизни, который нам всегда кажется экзотикой. Латиноамериканские страсти в антураже глуши и бедноты. Где люди преимущественно занимаются контрабандой шмоток. Спросил у режиссера: "Неужели все так плохо?" Говорит, что знает из собственного опыта. Например, видел, как женщины по 10 футболок на себя одевают и говорят, что это не на продажу, а семье везут.

"Я работаю на кладбище" - реж. Алексей Тараненко, Украина, Польша

- Бывший архитектор Саша сбежал от жизни и нашел тихую работу на кладбище. Работает менеджером фирмы, занимающейся установкой надгробий. Надеется, что там его мало кто будет беспокоить. Но каждый день приходят непростые клиенты, каждый из которых переживает горе.

У фильма самый крутой постер, который помню из отечественного кино. Имел завышенные ожидания. Оказался не плохим и не хорошим. По сравнению с другими работами международного конкурса это просто небо и земля.

Вся картина построена на фриковатости отдельных персонажей и специфике работы героя на кладбище. Интриги, хаос, мыло. Стержень сюжета - прекрасный Виталий Салий в главной роли. Благодаря ему ничего не распадалось на куски. Но в "Крутах 1918" и "Запрещенном" был ярче.

На втором плане немало звезд нашего кино и телевидения, которые плохо или посредственно играют. Некоторые - просто театр на досках. Например, Римма Зюбина с кривлянием вроде "Маски-шоу", только не смешно. Хороший Виктор Жданов, но он везде одинаков.

Это черная комедия. Самый большой грех для жанра - когда не смешно. За всю ленту заметил одну хорошую шутку. Герой убегает от бандитов по кладбищу, падает и видит надгробие, где написано "вот и все".

Надеюсь, до проката немного подрихтуют. Могут перемонтировать, кого-то вырезать или добавить, перезаписать звук.

Небольшой штрих к премьерному показу: Сенцов ушел где-то на 30-й минуте фильма, экс-министр культуры Нищук смеялся весь сеанс.

"К счастью" - реж. Винсент Меттель, Украина

- Главный герой Григорий страдает церебральным параличом. Теряет дом и любые средства к существованию. Не имея денег, работы, друзей и семьи, начинает тяжелое и насыщенное путешествие к счастью.

Винсент Меттель - энтузиаст. Имеет свой небольшой театр и большие амбиции и эго. Снимает за собственные деньги замечательные ужасные фильмы. Трешняк, настолько плохой, что даже хороший. Все ржут, но сделано честно и искренне. Это как в мультфильме "Рататуй" - готовить может каждый.

Думаю, имеет фиксацию на слове "первый". До этого презентовал первую украинскую ленту, снятую на iPhone, и первое украинское мокьюментари. Новую работу рекламировал как первый в мире фильм, в котором главную роль исполняет актер с инвалидностью.

О режиссере не пишут в прессе, но в киношном сообществе это уже легенда. С ним почти никто не знаком, но все знают. Относятся несерьезно, со стебом. Как к Оксане Байрак. Но у нее нет даже индивидуального стиля, а здесь есть. Байрак снимает плохое кино, потому что иначе не умеет. А этот человек - потому что так видит. Это наш украинский Томми Вайсо.

Какие впечатления от фестиваля в целом?

- Счастлив, потому что год и восемь месяцев никуда не выезжал за пределы Крыма. Был отрезан от цивилизации. Онлайн-фестивали уже задолбали. Хуже всего в них - отсутствие общения и тот факт, не дисциплинируют. Ты знаешь, что кино у тебя есть, можешь его откладывать на потом и даже не посмотреть.

С офлайном иначе. Утром мог бы продолжать спать, а к десяти часам показ. Не хочешь, но все равно идешь. И фильм оказывается классным. Так получилось с "После любви" - потрясающая находка, которую чуть не пропустил ради сна.

Пытался заранее не смотреть трейлеры и не читать о премьерах. Но делал для "Молодости" страницу конкурсной секции на IMDb и список лент на Letterboxd. Когда листаешь пресс-релиз - большинство названий программы ни о чем не говорят. А постер - это уже маленькая визуальная презентация фильма. Лучше ориентируешься по актерам. Смотришь, на которых киносмотрах побывала та или иная картина. Решаешь, на какую лучше сходить.

На какие показы не удалось попасть?

- Не осталось билетов на венгерский фильм "Естественный свет" о военных в составе Вермахта во время Второй мировой войны на территории Советского Союза и румынский "Неудачный трах, или Безумное порно" об учительнице, интимное видео которой попало в интернет. Оба фестивальные хиты - лауреаты Берлинале.

Из-за аншлагов трудно было пройти на премьерные сеансы украинских лент "Я работаю на кладбище" и "Пульс". Однако еще не показатель настоящего зрительского интереса. Сейчас люди набиваются пачками, но затем прокат все рассудит.

Чем запомнился Национальный конкурс?

- Ежегодно все жалуются, какую фигню снимают. И каждый следующий год кажется, что до этого было не так плохо. Так и повторяется.

На этот раз положительно оценить можно половину конкурса. Больше всего понравилась "Фаза" Николая Засеева о 10-летнем Ярике, который видит в лесу, как подросток вроде бы убивает девушку. Начинает искать доказательства преступления. Это можно назвать полноценным кино, а не упражнением. Если человек уже в дебюте может такое показать, справится и с полным метром.

Приятная документалистика Марины Никольчевой и Максима Васяновича "Слава" - о киевском уличном певце Мстиславе.

Атмосферный постхоррор ​​Станислава Битюцкого "Нетерпимость". В 1890-м священник идет на последний разговор со знахаркой, которую крестьяне хотят сжечь как ведьму. Отзывы на ленту диаметрально расходятся. На IMDb имеет низкие оценки зрителей, а критики вручили премию "Киноколо" за лучшую короткометражку. Битюцкий имеет бэкграунд, он - киновед. Не всегда становятся хорошими режиссерами, но у него получилось.

Что стоит отметить из нововведенного документального конкурса?

- Португальский фильм "Метаморфоза птиц" приятно удивил. Режиссерка за кадром зачитывает письма отца, который годами работает в море. В это время на экране демонстрируются различные образы - инсталляции, интерьеры, локации. Плавное, бессюжетное кино окутывает атмосферой. В какой-то момент даже перестал читать субтитры.

Итальянская "Семья Росселини" - прежде всего сеанс психотерапии для режиссера Алессандро Росселини, который был в тени своего знаменитого деда. Снял кино не о творчестве, а о себе и близких. Берет интервью у всех живых членов семьи. В конце они воссоединяются. Последний раз это было на похоронах Роберто Росселини в 1977-м.

В чем ключевая особенность "Молодости"?

- Показывает преимущественно дебютные работы еще неизвестных кинематографистов, которые впоследствии чаще всего выстреливают. Сначала имя и название ничего не говорят, а потом получают международные награды, попадают в рейтинги критиков, выдвигаются на "Оскар".

Но большинство новинок после фестиваля трудно найти нет. Особенно короткий метр. Поэтому стоит успевать смотреть во время. Советую также ходить на программу безумных жанровых фильмов "Полуночный сеанс" и радикального артхаусного кино Forma.

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50-й КМКФ "Молодость" проходил в столичных кинотеатрах и онлайн. Длился с 29 мая по 6 июня. Ленты конкурсных программ можно посмотреть на онлайн-платформе фестиваля до 11 июня.