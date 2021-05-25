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вторник, 25 мая 2021 09:03

"Шум" Gо_A влетел в десятку лучших хитов мирового рейтинга

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&quot;Шум&quot; Gо_A влетел в десятку лучших хитов мирового рейтинга
"Шум" Gо_A попал в топ-10 лучших хитов iTunes. Фото: instagram.com/go_a_band

Песня украинской группы Gо_A "Шум", с которой они выступили на Евровидение 2021, покорила популярный музыкальный сервис iTunes. Трек занимает восьмое место в топ-10 в категории Worldwide Songs.

А в категории European Songs он входит в топ-5, сообщила группа на своей странице в Instagram.

"Шум" в чартах обошол хиты зарубежных исполнителей таких как The Weeknd, Арианы Гранде, Доджи Кэт и Дуа Липы.

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Кроме того, группа Go_A сделала Украину рекордсменкой Евровидения. Наша страна стала единственной, представители которой всегда становились финалистами конкурса. Сейчас общее количество попаданий украинцев с полуфинала в финал - 16 раз. И этот рекорд точно не смогут побить в ближайшие 17 лет.

Группа Gо_A с песней "Шум" заняла пятое место в международном песенном конкурсе "Евровидение 2021". Профессиональное жюри оценило выступление Украины в 97 баллов, а от зрителей мы получили 267.

Победителем стал итальянский группа Måneskin с песней "Zitti e buoni". В общем Италия получила 524 балла за выступление на песенном конкурсе. На втором месте оказалась французская участница Барбара Прави, на третьем - Gjon's Tears (Швейцария), четвертое место досталось Исландии.

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