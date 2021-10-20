Страстные поцелуи женщин и жестокое избиение лидера группы показали в новом клипе Måneskin

Måneskin выпустил провокационный клип на песню Mammamia. Фото: instagram.com/maneskinofficial

Итальянская группа Måneskin выпустила видеоработу на трек Mammamia. Победитель Евровидения-2021 порадовал фанов долгожданной премьерой.

Клип, опубликованный на официальном YouTube-канале, уже посмотрели более 1,6 млн раз. По сюжету, солиста коллектива - Дамьяно Давида - бьют и издеваются над ним другие участники группы в различных локациях. Музыканты жестоко расправляются с коллегой: топят в туалете, закалывают ножом и забивают гитарой. В конце клипа Дамьяно садится в машину с другими участниками группы, и они едут дальше.

В комментариях фанаты рок-группы выразили мнение о провокационном видео.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кароль и Ivan NAVI прогулялись Львовом и выпустили mood video

"Какой шикарный трэш. Идея с избиением фронтмена гениальная", "Бедный Дамьяно - его уже все убили, а он по-прежнему поет", "Никто не перетягивает одеяло на себя, все равнозначные члены банды. А Виктория (басистка группы Виктория де Анджелис. - Gazeta.ua) потрясающе сыграла, как настоящая актриса", "Я считаю, что возможная интерпретация убийства певца сводится к отказу от идеи, что певец является лицом группы, а Måneskin - о равенстве возможностей для всех".

Участники итальянской рок-группы Måneskin ошеломили фанатов фотографиями в стиле ню. Победители песенного конкурса Евровидение-2021 позировали полностью обнаженными. Все четыре музыканта – вокалист Дамьяно Давид, басистка Виктория де Анджелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торкио – прикрыли интимные места смайлами в виде звезды.