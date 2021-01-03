Стивен Кинг считает лучшей экранизацией своих произведений - мини-сериал "Буря века" 1999-го. Сам же к нему и написал сценарий. Фото: Pinterest

Американский писатель Стивен Кинг назвал лучшую экранизацию его произведений.

Это мини-сериал "Буря века". Жители небольшого острова готовятся к буре. В то же время начинают происходить мистические и страшные вещи. Также в город приезжает незнакомец, который становится причиной массовых самоубийств, по сюжету.

"Это мой абсолютный фаворит. Мне понравился Колм Фиор в роли Андре Линога, понравилась история. Они снимали в Саутвест-Харбор штата Мэн зимой. Был снег. От этого возникает ощущение крутой снежной бури, в которой застряли люди. Они проделали потрясающую работу", - сказал Кинг в интервью The New York Times.

Сериал выходил на телеканале ABC в 1999 году. Режиссер - Крэйг Реддинг Баксли. Снимает преимущественно триллеры и фантастику.

Сценарий написал сам Кинг. В 1996 году начал писать книгу, но решил сделать "Бурю столетия" "романом для телевидения". Поэтому сразу написал сценарий, в этой же форме и издал произведение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Составили рейтинг лучших фильмов ужасов 2020