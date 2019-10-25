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пятница, 25 октября 2019 17:07

Стихи изображают зелёнкой и вином

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Современная поэтическая импреза - это перфоманс, который сочетает в себе слово, музыку, живопись и даже танец, - говорит Ольга Михайлюк, автор идеи, режиссер и художница проэкта художественного агентства АртПоле "роздІловІ". Сочетают поэзию Сергея Жадана, прочитанную самим автором, с музыкой белорусского аккордеониста Алексея Ворсобы, польского саксофониста Томаша Сикоры. Визуализацией текстов занимаются Ольга Михайлюк и Сергей Пилявець. 27 октября в 17:00 - в Художественном Арсенале автор идеи проекту Оля Михайлюк и разработчик его интерактивных форматов Дмитрий Лидер расскажут о том, какими были недавние презентации сайта rozdilovi.org в Риме, Праге, Берлине и Варшаве. Почему "роздІловІ", несмотря на успех, решили прекратить выступления и в какую новую форму перевоплощается идея. Проект создается при поддержке сайта rozdilovi.org.

  Творческая група "роздІловІ" готовится к перфоменса в Художественном Арсенале, который состоится 27 октября
Творческая група "роздІловІ" готовится к перфоменса в Художественном Арсенале, который состоится 27 октября

- Для мира это уже норма. Есть целые фестивали, но наш проект уникален, потому что мы всё делаем вживую, а не монтируем заранее видео или звук. Это не спектакль, который мы катаем и везде показываем одно и тоже. Это всегда новое, - продолжает Ольга.

Художница пишет на бумаге тушью, соком бузины, граната, вином, зелёнкой.

- Вино - это не цвет любви, а кровь. Потому что у нас война. Изумруд зеленки - успокаивающий. Но условно, так как "любви изумрудное течение", - Ольга продолжает цитировать Сергея Жадана.

Слова, которые художница выхватывает из декламируемых стихотворений - это маркеры, которые помогают слушателям почувствовать разные эмоции. Обостряют их будто лезвием.

- Я могу выхватить и оставить себе то, что хочется именно в тот момент. Например, Сергей читает "Как хорошо, что я для неё умер. Как хорошо, что она забыла моё имя". Я пишу только фразу "как хорошо", - продолжает Ольга.

Процесс создания проецируется на широкий экран. "РоздІловІ" возникают в присутствии слушателя. Особый шарм они приобретают в залах планетариев. Там процесс написания проецируется на купол и тексты становятся объёмными. Сыграли в Киевском и Харьковском планетариях.

- Астрономы Харькова сначала не понимали, что мы делаем, а потом сказали, что наш арт-хауc подходит их небу. Наш проэкт понятен не только людям с глубоким культурным бэкграундом. Если человек готов открыться и идти по звуку, цвету, то она вольётся в наш поэтический поток. Знаки препинания - это то, что нас не разделяет, а объединяет. Паузы, в которых мы можем прожить и услышать то, что мы никогда не проговорим вслух. Мы можем быть разными людьми и говорить на разных языках, но о главном молчим на одном,- рассказывает Ольга.

На выступлениях в Польше Сергей Жадан читал по украински. Некоторые фрагменты стихов имели титры. Несколько поэзий на польском прочитал переводчик Михал Петрик.

- В одном зале собрались люди, которые говорят на разных языках, но каждый воспринимал прочитанные произведения, как родные. Вот сейчас выставка произведений из нашего перфоманса в Праге,- продолжает Ольга.

  Ольга Михайлюк показывает выхваченный и изображен маркер стихотворения
Ольга Михайлюк показывает выхваченный и изображен маркер стихотворения

"РоздІловІ" побывали со своими презентациями в Риме, Праге, Берлине, выступили в Варшаве. С выступлениями объездили всю Украину.

- Была тревога, как нас воспримут в маленьких городах на Донбассе, - вспоминает режиссер. - В Станице Луганской выступление началось в двенадцать, потому что в пятнадцать уже закрывают блок посты. В зале слышался металлический звук оружия. В крыше была дыра от "града". Мы выступали перед военными и одновременно было много детей. Они стояли вокруг моего стола. Им нравилось как маленькая капелька становится большой на экране. Я написала "Скажи свет". Через три года я была там снова, и мне показали этот рисунок.

Рисунки, созданные на выступлениях, висят между военными картами, в галереях, становятся эскизам интерьеров. Они также есть на сайте проекта. Оттуда их можно запостить на свою страницу в соцсети или прислать другу.

  Сочетание зеленка и чернил в работах Ольги Михайлюк
Сочетание зеленка и чернил в работах Ольги Михайлюк

Будем развивать проэкт виртуально. Создавать новый язык. Например, чех и француженка смогут писать друг другу письма нашими рисунками. А впоследствии, возможно, захотят выучить украинский. Мне также интересно искать слова-маркеры в других языках,- говорит Ольга.- После семи лет существования проэкт меняем формат. В том виде и составе, в котором он существовал последние годы, его дальнейшее путешествие невозможно. В дальнейшем будем работать с переводчиками, аудиторией, ищем новые ключи общения. Мы движемся в направлении дальнейшего развития сайта и создание аудио-визуальной инсталляции, которая будет включать настроения, почерки, цвета разных лет "роздІловІ", новые звуки, голоса на разных языках. Часть нашей будущей инсталляции и новую видеопоэзию мы покажем во время презентации в Художественном Арсенале Киева 27 октября.

Кроме мультиязычного сайта "роздІловІ" презентует новую видео-поэтическую работу - стихи с будущего сборника Сергея Жадана "Список кораблей". Не только на украинском, но и на английском.

"РоздІловІ" максимально неформатные, - говорит поэт Сергей Жадан. - Проект даже обозначить жанрово очень трудно. Потому что это и не концерт и не театр, и не литература. Это нечто такое, что находится между разломов. Тексты здесь подобраны специфические, довольно интимные. Наиболее частные, и наиболее герметичны. По сравнению, скажем, с тем, что мы делаем с "собакой". Лучше не сравнивать вообще "

Автор: Мирослава СОКОЛОВА
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