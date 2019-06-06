Статус книги в Украине выше, чем за рубежом

Книжный рынок у нас только формируется. Но издательства уже сильно соревнуются между собой в качестве, борются за читателей. Эти процессы ускоряют новосозданные Институт книги и Украинский культурный фонд, - говорит директор Музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло. После посещения Книжного Арсенала он поделился положительными впечатлениями.

- Длинные очереди людей, которые готовы платить за входной билет и покупать книги - это хороший показатель повышения нашей культуры. Нас заклинали, что бумажные книги отомрут, и люди перейдут на электронные и то не всегда, - читать преимущественно социальные сети. На самом деле этого не произошло.

За рубежом многие художественные книг издаются и в простой мягкой обложке, и на серой бумаге. Прочитав люди выбрасывают их. А у нас - толстые обложки, качественная бумага, интересный дизайн

За рубежом многие художественные книг издаются и в простой мягкой обложке, и на серой бумаге. Прочитав люди выбрасывают их. А у нас - толстые обложки, качественная бумага, интересный дизайн. Статус книги в Украине достаточно высок. Возможно и потому, что у нас небольшие тиражи, мы не рассчитываем на стотысячную тиражи и думаем о долговечности и качество книги.

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Кто-то из мудрых сказал, что в жизни достаточно прочитать 5 важнейших для тебя книг, а остальное - это мусор. После Книжного Арсенала уже так не скажешь.

Интервью с Игорем Пошивайло читайте в следующем номере журнала Країна.

В этом году на "Книжном Арсенале" представили свою продукцию 150 украинских издательств.